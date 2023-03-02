Попри дружбу з Путіним: Шредер залишиться членом СДПН

Однак незважаючи на подальше членство в СДПН, Ґергард Шредер залишається "абсолютно ізольованим" у політсилі через його висловлювання про війну РФ проти України, кажуть у керівництві соціал-демократів.

Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) залишиться й надалі членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), попри його близькі стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним і проросійські заяви на тлі розв'язаної Росією війни в Україні. Відповідне рішення ухвалив у четвер, 2 березня, окружний арбітражний комітет СДПН Ганновера, що є органом другої інстанції, який не задовольнив позов про виключення Шредера з лав соціал-демократів. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel, що має в своєму розпорядженні цю ухвалу.

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Як ідеться в рішенні партійного арбітражу, підставою для провадження про виключення з партії за партійним наказом є лише порушення статуту або принципів партії, або якщо член політсили винен у скоєнні ганебного вчинку. Ще однією поважною причиною для ініціювання такої процедури є нехтування опонентом солідарністю всередині партії, а у випадку зі Шредером це не було встановлено з достатньою впевненістю.

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Тим часом осередок СДПН у Ганновері оголосив, що рішення буде опубліковане 3 березня.

"Юридична оцінка не змінює оцінки політичної"

Сам Шредер висловив задоволення ухвалою щодо його подальшого членства. На його думку, арбітражна комісія ухвалила юридично обґрунтоване і політично послідовне рішення, повідомляє видання Der Stern.

Раніше берлінський партійний осередок СДПН подав разом з шістьма іншими партійними осередками позов з вимогою виключити Шредера з лав соціал-демократів.

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Водночас голова СДПН Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil) заявив у коментарі інформагенції dpa, що юридична оцінка не змінює політичної оцінки дій і заяв Шредера. "Ґергард Шредер повністю ізольований всередині СДПН через свої заяви про війну в Україні", - сказав Вайль. "Напад Росії - це злочин, через який день за днем гинуть люди. На жаль, Ґергард Шредер досі не засудив дії Росії", - додав земельний голова соціал-демократів.

Шанси на апеляцію досить незначні

Нинішнє рішення може бути оскаржене у Федеральній арбітражній комісії СДПН у Берліні. Утім, як повідомляє dpa, малоймовірно, що після двох виправдувальних ухвал у попередніх інстанціях буде дозволена ще одна апеляція.

Шредера різко критикують у СДПН. Він вважається другом президента Росії Путіна і роками активно працював на керівних посадах російських державних енергокомпаній. Що стосується повномасштабної війни Росії проти України, Шредер заявляв, що саме на Росії лежить відповідальність за припинення війни. Однак зв'язки з Росією не варто повністю розривати, наголошував німецький політик.