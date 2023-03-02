Попри дружбу з Путіним: Шредер залишиться членом СДПН
Валерій Сааков
47 хв. тому
Однак незважаючи на подальше членство в СДПН, Ґергард Шредер залишається "абсолютно ізольованим" у політсилі через його висловлювання про війну РФ проти України, кажуть у керівництві соціал-демократів.
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Колишній канцлер ФРН Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) залишиться й надалі членом Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), попри його близькі стосунки з президентом РФ Володимиром Путіним і проросійські заяви на тлі розв'язаної Росією війни в Україні. Відповідне рішення ухвалив у четвер, 2 березня, окружний арбітражний комітет СДПН Ганновера, що є органом другої інстанції, який не задовольнив позов про виключення Шредера з лав соціал-демократів. Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel, що має в своєму розпорядженні цю ухвалу.
Як ідеться в рішенні партійного арбітражу, підставою для провадження про виключення з партії за партійним наказом є лише порушення статуту або принципів партії, або якщо член політсили винен у скоєнні ганебного вчинку. Ще однією поважною причиною для ініціювання такої процедури є нехтування опонентом солідарністю всередині партії, а у випадку зі Шредером це не було встановлено з достатньою впевненістю.
Водночас голова СДПН Нижньої Саксонії Штефан Вайль (Stephan Weil) заявив у коментарі інформагенції dpa, що юридична оцінка не змінює політичної оцінки дій і заяв Шредера. "Ґергард Шредер повністю ізольований всередині СДПН через свої заяви про війну в Україні", - сказав Вайль. "Напад Росії - це злочин, через який день за днем гинуть люди. На жаль, Ґергард Шредер досі не засудив дії Росії", - додав земельний голова соціал-демократів.
Шанси на апеляцію досить незначні
Нинішнє рішення може бути оскаржене у Федеральній арбітражній комісії СДПН у Берліні. Утім, як повідомляє dpa, малоймовірно, що після двох виправдувальних ухвал у попередніх інстанціях буде дозволена ще одна апеляція.
Шредера різко критикують у СДПН. Він вважається другом президента Росії Путіна і роками активно працював на керівних посадах російських державних енергокомпаній. Що стосується повномасштабної війни Росії проти України, Шредер заявляв, що саме на Росії лежить відповідальність за припинення війни. Однак зв'язки з Росією не варто повністю розривати, наголошував німецький політик.
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