Ексканцлер Німеччини Шредер знову зустрічався з Путіним

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) підтвердив, що під час поїздки в Росію наприкінці липня знову зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним. В інтерв'ю тижневику Stern та телеканалам RTL/n-tv, опублікованому в середу, 3 серпня, він заявив, що Путін хотів би знайти вирішення конфлікту з Україною та Заходом шляхом переговорів.

Ексканцлер знову відмовився розірвати стосунки з Путіним

Шредер вважає першим успіхом у цьому процесі укладання угод між Україною, Росією та Туреччиною і ООН про розблокування експорту українського продовольства морським шляхом. "Можливо це могло б бути повільно розширено до припинення вогню", - зазначив він. Угода про вивезення українського зерна була підписана в Стамбулі 22 липня, менш ніж за добу порт Одеси зазнав ракетного обстрілу з російської сторони.

Одночасно колишній німецький канцлер заявив про особливу відповідальність, яку несе Німеччина разом із Францією і зазначив, що наразі їхні дії є недостатніми для закінчення війни в Україні. Він позитивно відгукнувся про зусилля щодо врегулювання конфлікту, які робить президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Шредер, якого ЗМІ вважають давнім другом Путіна, знову назвав вторгнення РФ в Україну "помилкою російського уряду", але водночас вкотре відмовився розривати свої особисті стосунки з російським президентом.

Рішуча критика на адресу Шредера в Німеччині

На знак протесту проти проросійської позиції Шредера в травні правляча коаліція позбавила колишнього канцлера офісу в бундестазі, який покладався йому довічно і фінансувався з держбюджету. Після цього він відмовився від посади в компанії "Роснефть", а згодом заявив, що не прийме пропозицію увійти до ради директорів російського газового монополіста "Газпром", але не змінив свою риторику.

Під час останнього візиту Шредера в Москву його однопартієць з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), міністр праці та соціальних справ Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) заявив, що дії екс-канцлера не мають стосунку ні до політики німецького уряду, ні до партії соціал-демократів. "Відомство федерального канцлера не займалося і не займається організацією поїздок Ґергарда Шредера в Москву", - наголосив Гайль.

Наразі в СДПН проти Шредера ведеться процедура позбавлення членства, відповідні заяви надійшли від 17 районних та міських партійних об'єднань. У партії від нього дистанціювалися навіть його колишні найближчі соратники, у тому числі нинішній федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier).