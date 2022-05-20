Шредер і Варніґ виходять зі складу ради директорів "Роснефти"

Колишній федеральний канцлер Німеччини Ґерхард Шредер (Gerhard Schöder) та виконавчий директор компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніґ (Matthias Warnig) повідомили про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів нафтового концерну "Роснефть". Про це повідомила пресслужба російського концерну у п'ятницю, 20 травня. "Ми з розумінням ставимося до їхнього рішення і дякуємо за незмінну підтримку", - йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Ґерхарда Шредера одноголосно обрали головою ради директорів "Роснефти" 29 вересня 2017 року на позачергових загальних зборах акціонерів. 3 червня 2021 року стало відомо, що його переобрано головою ради директорів. У квітні 2022 року газета The New York Times повідомила, що зарплата Шредера на цій посаді становила 600 тисяч доларів. Колишнього кадрового співробітника міністерства державної безпеки НДР ("Штазі") Маттіаса Варніґа, який вважається особистим другом Володимира Путіна, було обрано до ради директорів російської нафтової компанії у вересні 2011 року.

Критика на адресу Ґерхарда Шредера

Європарламент 19 травня закликав включити Шредера до списку санкцій російських олігархів, якщо він всупереч війні в Україні, як і раніше, триматиметься за свої посади в російських компаніях. У той же день стало відомо, що комітет Бундестагу по бюджету ухвалив рішення скоротити статтю витрат на утримання бюро, що належало Шредеру, в німецькому парламенті і зарплату працівникам, які в ньому працюють. Але його пенсія та охорона зберігаються.

Бюро Шредера вже з березня втратило співробітників, які відмовилися працювати з ексканцлером на знак протесту проти його позиції щодо Росії та були переведені на інші місця в апараті Бундестагу. Співробітництво зі Шредером припинив і багаторічний голова його офісу та спічрайтер - після 20 років спільної роботи.

Крім того, в СДПН дедалі більше лунають вимоги розпочати проти ексканцлера процедуру виключення його з лав Соціал-демократичної партії через його небажання відмовитися від посад у російських компаніях і засудити агресію РФ проти України.

Дивитись відео 02:31 Ґергард Шредер і Володимир Путін - небезпечна дружба (03.03.3022)