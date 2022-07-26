Ексканцлер Німеччини Шредер "відпочиває" в Москві

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (Gerhard Schröder) після припинення роботи в російських компаніях знову поїхав до Москви.

"Я тут кілька днів на відпочинку. Москва - чудове місто", - сказав він 25 липня кореспондентові німецького телеканалу n-tv. На зауваження, що неподалік знаходиться штаб-квартира російської нафтової компанії "Роснефть", до ради директорів котрої він донедавна входив, Шредер здивовано відповів: "Невже? О, справді, ви маєте рацію".

Однопартієць Шредера, міністр праці та соціальних справ Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) у черговий раз відмежувався від колишнього лідера Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). "Я вже давно не розумію такої поведінки, особливо зараз", - заявив він в інтерв'ю телеканалам RTL і n-tv. За його словами, дії Шредера не мають стосунку ні до політики німецького, ні до партії соціал-демократів. "Відомство федерального канцлера не займалося і не займається організацією поїздок Ґергарда Шредера в Москву", - наголосив Гайль.

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Шредер збирається далі підтримувати зв'язок з Путіним

Шредера, який очолював уряд ФРН з 1998 до 2005 року, протягом багатьох років критикували за роботу в російських державних компаніях і дружбу з президентом РФ Володимиром Путіним.

На тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією в Україні, тиск на нього посилився. Наприкінці травня Шредера позбавили в Німеччині деяких привілеїв, якими він користувався, як колишній канцлер. Зокрема, закрили його офіс, витрати на персонал якого лише в 2021 році склали понад 400 тисяч євро з державної скарбниці. Однак 78-річний політик, як і раніше, має право на особисту охорону та пенсію.

Наступного дня Шредер вирішив відмовитись від посади в компанії "Роснефть", а згодом заявив, що не прийме пропозицію увійти до ради директорів російського газового монополіста "Газпром". Проте, як повідомила нещодавно газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, Шредер хоче зберегти контакт із Путіним, навіть попри російське вторгнення в Україну. Згідно з інформацією видання, ексканцлер заявив, що не вірить у завершення війни за допомогою зброї і дивується з приводу постачання озброєнь в Україну.

У СДПН нині розглядають можливе виключення Шредера з партії. Винесення рішення щодо цього питання очікується протягом найближчих трьох тижнів.

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