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Карл Лаґерфельд - німецький модельєр. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Карл Лаґерфельд".
Карл Лаґерфельд (1933-2019) був відомим німецьким модельєром і креативним директором дому Chanel. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.