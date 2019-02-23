Карл Лаґерфельд

Дрес-код для успішних чоловіків: Кім Чен Ин - взірець стилю? (19.02.2018)

У кожного чоловіка є свої взірці стилю. Але що є визначальним для того, щоб вважатися стильним? Ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює різницю між класикою та екстравагантністю у стилі.