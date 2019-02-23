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Карл Лаґерфельд

Карл Лаґерфельд - німецький модельєр. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Карл Лаґерфельд".

Карл Лаґерфельд (1933-2019) був відомим німецьким модельєром і креативним директором дому Chanel. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Поблизу Парижа кремували тіло Карла Лаґерфельда

Поблизу Парижа кремували тіло Карла Лаґерфельда 23.02.2019

Невелика церемонія за участю близьких та друзів померлого кутюр'є Карла Лаґерфельда відбулась поблизу Парижа. Його прах буде розвіяний разом з прахом матері та коханого.
Коментар: Карл Лаґерфельд - не лише великий кутюр'є

Коментар: Карл Лаґерфельд - не лише великий кутюр'є 20.02.2019

У Парижі помер Карл Лаґерфельд. Це - сумна новина не лише для світу моди. Лаґерфельд зробив більше для німецько-французького повоєнного порозуміння, ніж чимало політиків, вважає редактор FAZ Альфонс Кайзер.
Світ моди та політики згадують кутюр'є Карла Лаґерфельда

Світ моди та політики згадують кутюр'є Карла Лаґерфельда 19.02.2019

Помер Карл Лаґерфельд. У модельному бізнесі говорять про втрату "великого натхненника", а політики вказують на його вплив на імідж Німеччини.
Фотогалерея: Король моди Карл Лаґерфельд і його шлях до світової слави

Фотогалерея: Король моди Карл Лаґерфельд і його шлях до світової слави 19.02.2019

Легендарний німецький кутюр'є та креативний директор дому Chanel помер у віці 85 років. DW пройшлася основними сходинками його життя і кар'єри.
Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави

Карл Лаґерфельд - шлях короля моди до світової слави 19.02.2019

Легендарний німецький кутюр'є та креативний директор дому Chanel помер у віці 85 років. Що привело його до світової слави?
У Франції помер кутюр'є Карл Лаґерфельд - ЗМІ

У Франції помер кутюр'є Карл Лаґерфельд - ЗМІ 19.02.2019

Німецький кутюр'є Карл Лаґерфельд помер у Франції, повідомляють французькі ЗМІ. Цю інформацію підтвердило джерело з дому моди Chanel, де працював Лаґерфельд.
Що є визначальним, аби вважатися стильним? (відео)

Що є визначальним, аби вважатися стильним? (відео) 19.02.2018

Що таке взірець стилю? Ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює різницю між класикою та екстравагантністю у стилі і стверджує, що навіть північнокорейський лідер Кім Чен Ин є стильним.

Дрес-код для успішних чоловіків: Кім Чен Ин - взірець стилю? (19.02.2018) 19.02.2018

У кожного чоловіка є свої взірці стилю. Але що є визначальним для того, щоб вважатися стильним? Ведучий DW Ґергард Ельферс пояснює різницю між класикою та екстравагантністю у стилі.

Висока мода у філармонії на Ельбі: Карл Лаґерфельд показав свою колекцію у Гамбурзі (12.12.2017) 12.12.2017

Карл Лаґерфельд вперше показав колекцію для дому моди Chanel у своєму рідному Гамбурзі. Ось як славнозвісна філармонія на Ельбі перетворилась на подіум.

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем 24.08.2017

Тридцять років минуло відтоді, як білява красуня з Німеччини зійшла на подіум. Клаудію Шиффер, дівчину з німецької провінції, вважають рекордсменкою модельного бізнесу.
Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем

Клаудія Шиффер: супермодель із тридцятирічним стажем 24.08.2017

Тридцять років минуло відтоді, як білява красуня з Німеччини зійшла на подіум. Клаудію Шиффер, дівчину з німецької провінції, вважають рекордсменкою модельного бізнесу.

DW Новини за 100 секунд (04.05.2016) 04.05.2016

Новий звіт Bellingcat про катастрофу МН17. Тед Круз зняв свою кандидатуру з президентських перегонів у США. Екстрене засідання Радбезу ООН щодо ситуації в Алеппо.
Культурні цікавинки лютого: Берлінале, паризька богема та Карнавал

Культурні цікавинки лютого: "Берлінале", паризька богема та Карнавал 30.01.2014

У лютому кіноманів у Німеччині очікує "Берлінале", прихильників моди - виставки, присвячені Шанель та Лаґерфельду, а любителів вуличних гулянь - традиційний нестримний Карнавал.

Dior та мистецтво: виставка на честь легендарних парфумів у Парижі 14.11.2013

У Парижі відкрилася виставка сучасного мистецтва, яка оповідає історію легендарних парфумів Miss Dior.
Лаґерфельд стане доступним онлайн

Лаґерфельд стане доступним онлайн 25.10.2011

Легендарний німецький дизайнер Карл Лаґерфельд уже в січні стане доступним для всіх, хто підключений до інтернету і хто може дозволити собі витратити на одяг з лейблом «Karl» від 60 до 300 євро.
Висока мода не лише для олігархів

Висока мода не лише для олігархів 15.11.2010

Жан-Поль Ґотьє, Карл Лаґерфельд, Метью Уільямсон – усі ці дизайнери високої моди раптом згадали про народ і випустили спеціальні колекції не лише для супер-багатіїв.
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