Головній красуні Німеччини Гайді Клум - 50!

Її кар'єра та особисте життя - завжди в центрі уваги. 1 червня Гайді Клум відзначає свій 50-річний ювілей. DW зібрала найцікавіші факти про німецьку супермодель.

Так, її ноги застраховано на два мільйони євро. Так, вона віддає перевагу сексу, шампанському і шоколаду, причому саме в такій послідовності і не соромиться говорити про це. А якщо її попросять заспівати йодль (дивно, але багато іноземців досі вважають цю тірольську та швейцарську манеру співу німецькою), то вона обов'язково погодиться. Сліпуча посмішка, життєрадісність та продумана бізнес-стратегія: феномен Гайді Клум (Heidi Klum) - це поєднання американського життєлюбства та німецького прагматизму.

Популярність прийшла до уродженки містечка Бергіш-Гладбах під Кельном 1998 року, коли Гайді з'явилася на обкладинці журналу Sports Illustrated. Роком раніше вона стала першим німецьким "ангелом" відомої марки спідньої білизни Victoria´s Secret, чиї покази багато років були одним із найпопулярніших шоу в США. У рамках цього шоу Гайді тричі ставала головною моделлю, що представляла спідню білизну з діамантів вартістю в кілька мільйонів доларів.

Наперекір усьому: як складалася її кар'єра

Однак вона ніколи не брала участі в паризьких показах прет-а-порте, і манекенницею у класичному розумінні називатися не може. Відомий їдкий вислів короля моди Карла Лаґерфельда (Karl Lagerfeld) на каналі ZDF: "Я її не знаю. Клаудія (модель Клаудія Шиффер. - Ред.) теж її не знає. Вона ніколи не була в Парижі, і ми не знаємо її". Гайді відреагувала тоді з простотою, що обеззброює: "Можливо, Карл просто хотів потрапити на сторінки журналів?"

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Німецький дизайнер Вольфґанґ Йооп (Wolfgang Joop) якось заявив: "Вона занадто важка для манекенниці, і до того ж постійно безглуздо гигоче". Але час все розставив на свої місця: Вольфґанґ Йооп із задоволенням прийняв запрошення бути членом журі в дев'ятому та десятому сезонах у телешоу Гайді Клум Germany's Next Topmodel ("Майбутня топмодель Німеччини"), яке налічує ось уже 18 сезонів.

На американському телебаченні у 2004 році Клум стала ведучою (і провела 16 сезонів) успішного проєкту для дизайнерів одягу - Project Runway ("Проєкт Подіум"), який ставав номінантом телевізійної премії Emmy рекордні 38 разів!

Але й це не все - Гайді запросили стати суддею головного шоу Америки з пошуку талантів America's Got Talent. До речі, деякі емоційні реакції Гайді на виступи учасників шоу стали мемами та розійшлися в мережі.

Королева епатажу

Клум не забуває і про кар'єру моделі, активно рекламуючи практично все: від мармеладу Katjes і Coca-Cola до автомобілів VW. Остання рекламна кампанія, в якій Гайді знялася разом зі своєю дочкою, викликала гарячу дискусію у Німеччині.

Експерти називають її "універсальним двигуном торгівлі", адже продажі дійсно зростають. І цифри підтверджуються щирим народним коханням: у 2005 році в Німеччині назвали на її честь новий сорт клумбової троянди ніжного рожево-фіолетового кольору.

Гайді Клум з братами Томом та Біллом Кауліцами Фото: AdMedia/picture alliance

Сьогодні Клум нарозхват у вечірніх токшоу: вона з німецькою педантичністю і практично з гарантією вдало жартує, погоджується на будь-які абсурдні ідеї ведучих і сміється з себе. По суті, вся імперія Гайді Клум заснована на її фантастичній харизмі, якій симпатизують дуже багато людей. Ну а ті, кому вона не подобається, все одно її обговорюватимуть. Невипадково ступінь впізнаваності Клум у Німеччині - 96 відсотків.

Так, із нею також трапляються конфузи, як у випадку із сукнею на кінофестивалі в Каннах. Але Клум ніби не помічає невдачі, їй вдається "продати" навіть негативний інфопривід.

Така енергетика приваблює шанувальників: супермодель тричі була заміжня. Її нинішній чоловік Том Кауліц (Tom Kaulitz), гітарист гурту Tokio Hotel, молодший за неї на 16 років. Зі своєї історії кохання вони не робили таємниці, а щедро ділилися подробицями в мережі Instagram, де модель має 11 мільйонів абонентів.

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Ну і нарешті Гайді - вже 20 років визнана зіркою Хелловіна Америки. Її вечірки, а найголовніше, її образи завжди дуже несподівані і вкрай складні у виконанні: від надреалістичного костюма метелика та Джессіки Реббіт до робота-трансформера і навіть черв'яка. Гайді Клум зробила себе сама і однозначно вже вписала своє ім'я в історію.