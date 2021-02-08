Музей історії ФРН виставить ампулу з першої партії вакцини BioNTech/Pfizer

Музей історії ФРН у Бонні додасть до своєї експозиції ампулу з першої партії вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями BioNTech та Pfizer. Про це в оприлюдненому в суботу, 14 лютого, інтерв'ю газеті Rheinische Post заявив президент фонду Haus der Geschichte Ганс Вальтер Гюттер (Hans Walter Hütter).

Ця ампула символізує "світло в кінці туннелю" та "медичний прогрес", вважає Гюттер. За його словами, боннський музей уже зібрав понад 400 експонатів про пандемію COVID-19. З погляду історії медицини, ця пандемія є епохальною подією, переконаний Гюттер.

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До фонду Haus der Geschichte належать чотири музеї в трьох містах - Бонні, Лейпцигу та Берліні. Експозиції музеїв присвячені історії Німеччини після 1945 року.

Нагадаємо, розроблена німецькою компанією BioNTech та американським концерном Pfizer вакцина в грудні 2020 року стала першою вакциною від коронавірусу, використання якої було схвалене в Європейському Союзі.