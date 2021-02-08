 Музей історії ФРН виставить ампулу з першої партії вакцини BioNTech/Pfizer | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Музей історії ФРН виставить ампулу з першої партії вакцини BioNTech/Pfizer

Музей історії ФРН у Бонні отримав ампулу з першої партії вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer. Загалом музей зібрав уже понад 400 експонатів про пандемію COVID-19.

Вакцина Pfizer/BioNTech

Вакцина Pfizer/BioNTech (фото з архіву)

Музей історії ФРН у Бонні додасть до своєї експозиції ампулу з першої партії вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями BioNTech та Pfizer. Про це в оприлюдненому в суботу, 14 лютого, інтерв'ю газеті Rheinische Post заявив президент фонду Haus der Geschichte Ганс Вальтер Гюттер (Hans Walter Hütter).

Ця ампула символізує "світло в кінці туннелю" та "медичний прогрес", вважає Гюттер. За його словами, боннський музей уже зібрав понад 400 експонатів про пандемію COVID-19. З погляду історії медицини, ця пандемія є епохальною подією, переконаний Гюттер.

Читайте також: ЄС спростив процедуру схвалення вакцин від коронавірусу - єврокомісарка

До фонду Haus der Geschichte належать чотири музеї в трьох містах - Бонні, Лейпцигу та Берліні. Експозиції музеїв присвячені історії Німеччини після 1945 року.

Нагадаємо, розроблена німецькою компанією BioNTech та американським концерном Pfizer вакцина в грудні 2020 року стала першою вакциною від коронавірусу, використання якої було схвалене в Європейському Союзі.

Дивитись відео 01:33

Щеплення у храмі: британці переобладнали собор на центр вакцинації (26.01.2021)

Також за темою

Deutschland | Coronakrise | Biontech - Labor

Як Німеччина планує радикально розширити виробництво вакцини від COVID-19 08.02.2021

До виробництва вакцини BioNTech/Pfizer долучаться німецькі, американські, французькі та швейцарські компанії. Кілька заводів готуються до масового випуску препарату CureVac.

Logo des Pharmaunternehmen CureVac

Вакцина від коронавірусу: CureVac уклав альянс з Bayer 08.01.2021

Компанія CureVac, у якої ЄС замовив 405 мільйонів доз вакцини, заручилася підтримкою фармацевтичного концерну Bayer. До союзу німецьких фірм може долучитися і Tesla.

Coronavirus | Russischer Impfstoff Sputnik V

Коронавірус: у ФРН розглядають можливість виробництва російської вакцини 03.02.2021

Міністр охорони здоров'я Єнс Шпан зазначив, що Німеччина може надати підтримку у виробництві російської вакцини від коронавіурсу "Спутник V". З відповідним проханням звернулась російська сторона.

Реклама

Докладно

Гроші повернуто - санкції можна знімати, вважає Денис Шмигаль

Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Санкції ЄС скасовуються, а грошей Януковича так і нема. Чому так?  

Будівля НБУ

Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано

Голова НБУ прокоментував підсумки роботи місії МВФ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  