 ЄС спростив процедуру схвалення вакцин від коронавірусу - єврокомісарка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

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Новини

ЄС спростив процедуру схвалення вакцин від коронавірусу - єврокомісарка

У Євросоюзі оголосили про пришвидшення процедури схвалення вакцин, адаптованих до мутацій коронавірусу.

Вакцина від коронавірусу компанії Moderna

Вакцина від коронавірусу, розроблена компанією Moderna

Комісарка ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес оголосила про пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до мутацій коронавірусу. Про це Кіріакідес повідомила в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine, яка вийде друком у понеділок, 15 лютого.

За її словами, вакцина, яку виробник покращив на базі вже затвердженого препарату, більше не повинна проходити повний процес схвалення. Так можна швидше отримаувати нові вакцини від коронавірусу, які теж будуть безпечними. Кірікіадес також оголосила, що до кінця червня до ЄС надійдуть 300 мільйонів доз уже допущених вакцин. "Ця кількість може навіть зрости, якщо до цього переліку додасться вакцина компанії Johnson & Johnson", - зазначила вона.

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Фармацевтична компанія Moderna вже повідомила про розробку вакцини, адаптованої проти південноафриканської мутації коронавірусу B.1.351. AstraZeneca також має намір адаптувати свою вакцину, щоб вона могла бути застосована проти цього варіанту вірусу.

У ЄС буде сертифікат вакцинації

В інтерв'ю Augsburger Allgemeine Кіріакідес конкретизувала, який документ в ЄС підтверджуватиме, що особа була вакцинована від коронавірусу. "Йдеться не про паспорт вакцинації, а про сетрифікат вакцинації", - сказала вона. Цей документ міститиме всі дані про щеплення, як-от про потребу подальшої меддопомоги та можливі побічні ефекти. Тобто це буде "медичний документ", додала Кіріакідес.

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А от "паспорт вакцинації", на думку єврокомісарки, має бути розроблений на глобальному рівні. За її словами, на цю тему зараз проходять переговори в рамках Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Кіріакідес також попередила про небезпеку фальшивих вакцин. Вона закликала всіх медиків використовувати тільки ті препарати, які надійшли до них офіційними каналами.

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