Стелла Кіріакідес - політикиня з Кіпру. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стелла Кіріакідес".

Стелла Кіріакідес упродовж трьох місяців обіймала посаду президентки ПАРЄ, а саме з жовтні 2017 до січня 2018 року. Попередній голова Парламентської асамблеї іспанець Педро Аграмунт оголосив про свою відставку 6 жовтня 2017 року. Причиною відставки став скандал навколо його візиту до Сирії 21 березня 2017 року за кошти сирійського уряду у складі делегації депутатів Держдуми РФ на літаку міноборони Росії. Стелла Кіріакідес очолила ПАРЄ до наступної чергової сесії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.