Sinovac подала заявку на реєстрацію вакцини в Україні

У компанії Sinovac Biotech почали процедуру реєстрації вакцини від коронавірусу в Україні, зазначають в українському міністерстві охорони здоров'я.
Китайська компанія Sinovac Biotech подала заявку на реєстрацію в Україні своєї вакцини проти коронавірусу. Про це у середу, 10 лютого, повідомили у міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) України.
"Компанія Sinovac подала заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини проти COVID-19 під зобов'язання для екстреного медичного застосування", - зазначається в повідомленні. У міністерстві також звернули увагу на те, що дозволи на екстрене застосування цього препарату вже надали в Туреччині, Бразилії, Китаї та Індонезії.
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Також 10 лютого у Державному експертному центрі МОЗ заявили про те, що підготували новий механізм реєстрації вакцин від коронавірусу протягом п'яти днів. У пресслужбі центру повідомили, що цю процедуру розробили, аби реалізувати ухвалену 8 лютого постанову, яка дозволяти реєструвати вакцини для екстреного використання.
"Ми готові працювати всім центром, щоб провести необхідні експертизи і надати мотивований висновок про можливість реєстрації першої в Україні вакцини від COVID-19 протягом п'яти днів", - зазначив директор центру Михайло Бабенко.
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Інформація про подання заявки на реєстрацію з'явилася на тлі повідомлень про те, що група фармацевтичних компаній "Лекхім", яка є уповноваженим представником китайської компанії в Україні, попросила відтермінувати постачання вакцини від Sinovac на квітень. Про це 10 лютого повідомили у Державному підприємстві "Медичні закупівлі України". У самій групі компаній поки не підтвердили й не спростували цієї інформації.
Раніше у МОЗ планували отримати перші 700 тисяч доз вакцини Sinovac вже у лютому 2021 року.
У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) 10 лютого повідомили про те, що розпочали розслідування стосовно закупівлі Україною вакцини від коронавірусу . За даними Ради громадського контролю НАБУ, розслідування стосується можливих зловживань під час закупівлі вакцини Sinovac за допомогою фірми-посередника.