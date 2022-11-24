Меркель визнала, що більше не могла впливати на Путіна

Як зазначила Меркель, влітку 2021 року, після зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, вона разом із французьким лідером Еммануелем Макроном хотіла створити незалежний європейський формат дискусії з очільником Кремля в Раді ЄС.
За словами Меркель, низка політиків були проти, а вона не мала сил відстоювати свою точку зору, бо всі знали, що восени вона залишить посаду канцлера ФРН. За словами колишньої очільниці німецького уряду, вона намагалася поговорити з колегами, але ті відповіли, що завдання для них - занадто масштабне.
При цьому Меркель додала, що якби у вересні ще раз обійняла цю посаду, то і надалі дотримувалась би свого курсу. Але, за словами ексканцлерки, вона чітко усвідомлювала, що "політично її час минув". Так було і під час її останнього візиту до Москви в серпні 2021 року.
"Для Путіна важлива тільки сила. Він також узяв із собою Лаврова на цю останню зустріч, загалом же ми частіше зустрічалися наодинці", - додала Меркель.
Меркель не шкодує, що зробила ставку на російський газ
"У тій перспективі було вельми розумно і зрозуміло отримувати газ газогоном із Росії, який був дешевшим за скраплений природний газ з інших регіонів світу - США, Саудівської Аравії, Катару", - зазначила вона 13 жовтня на заході, організованому Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лісабоні.