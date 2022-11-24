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Анґела Меркель
Анґела МеркельФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Меркель визнала, що більше не могла впливати на Путіна

Катерина Вєнкіна | Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Ексканцлерка ФРН Анґела Меркель наприкінці свого терміну більше не бачила можливості вплинути на президента Росії Володимира Путіна, оскільки відчувала, що "політично її час минув", пише Der Spiegel.

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Ексканцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) наприкінці свого терміну на посаді керівниці уряду Німеччини більше не бачила можливості вплинути на президента Росії Володимира Путіна. Слова Меркель наводить у четвер, 24 листопада, журнал Der Spiegel.

Як зазначила Меркель, влітку 2021 року, після зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна, вона разом із французьким лідером Еммануелем Макроном хотіла створити незалежний європейський формат дискусії з очільником Кремля в Раді ЄС.

За словами Меркель, низка політиків були проти, а вона не мала сил відстоювати свою точку зору, бо всі знали, що восени вона залишить посаду канцлера ФРН. За словами колишньої очільниці німецького уряду, вона намагалася поговорити з колегами, але ті відповіли, що завдання для них - занадто масштабне.

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"Для Путіна важлива тільки сила"

При цьому Меркель додала, що якби у вересні ще раз обійняла цю посаду, то і надалі дотримувалась би свого курсу. Але, за словами ексканцлерки, вона чітко усвідомлювала, що "політично її час минув". Так було і під час її останнього візиту до Москви в серпні 2021 року. 

"Для Путіна важлива тільки сила. Він також узяв із собою Лаврова на цю останню зустріч, загалом же ми частіше зустрічалися наодинці", - додала Меркель.

Меркель не шкодує, що зробила ставку на російський газ

Раніше Меркель говорила, що не шкодує про те, що свого часу вирішила на чолі німецького уряду зробити ставку на дешевий природний газ із Росії в умовах нової енергетичної політики ФРН.

"У тій перспективі було вельми розумно і зрозуміло отримувати газ газогоном із Росії, який був дешевшим за скраплений природний газ з інших регіонів світу - США, Саудівської Аравії, Катару", - зазначила вона 13 жовтня на заході, організованому Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лісабоні. 

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