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Анґела Меркель
Анґела МеркельФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
ЕкономікаНімеччина

Меркель не шкодує про газову угоду з Росією

Ганна Нєвєрова | Аліна Коломієць
4 год. тому

Ексканцлерка ФРН вважає, що її рішення в момент їхнього ухвалення були правильними. Нинішній уряд Німеччини має зуміти долати "переломний момент", заявила вона.

https://www.dw.com/uk/merkel-ne-skodue-pro-gazovu-ugodu-z-rosieu/a-63438108

Анґела Меркель (Angela Merkel) не шкодує, що під час перебування на посаді очільниці уряду Німеччини вирішила зробити ставку на дешевий природний газ із Росії в умовах нової енергетичної політики ФРН. "У період трансформації було ясно, що нам необхідний природний газ, щоб одного разу, зрозуміло, повністю перейти на вільні від двоокису вуглецю види енергії", - заявила вона у четвер, 13 жовтня, на заході, організованому Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лісабоні.

"Ми завжди діємо у той час, в якому перебуваємо", - зазначила вона. "У тодішній перспективі було досить розумно і зрозуміло отримувати трубопровідний газ з Росії, який був дешевшим, ніж СПГ (скраплений природний газ - Ред.) з інших регіонів світу - США, Саудівської Аравії, Катару", - пояснила ексканцлерка Німеччини.

Меркель: Після вторгнення РФ в Україну відбувся переломний момент

Меркель нагадала, що ФРН відмовилася від ядерної енергії і, як і раніше, має намір уникнути використання вугілля в енергозабезпеченні. "Навіть у період холодної війни Росія була надійним енергетичним постачальником. (...). Тому я абсолютно не жалкую про ухвалені рішення і вважаю, що в контексті того часу вони були правильними", - сказала вона.

Ексканцлерка ФРН додала, що "нелюдський напад" Росії на Україну спричинив зміни. "Це переломний момент. Звісно, новий уряд має зуміти впоратися з ним, і він робить це", - наголосила Меркель.

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Зміни на газовому ринку Європи на тлі війни РФ в Україні

Наразі на газовому ринку Європи відбуваються радикальні зміни. Унаслідок російської агресії проти України і подальшого санкційного протистояння РФ і країн Заходу постачання російського газу до Європи різко знизилося.

Країни Євросоюзу переорієнтуються на нових постачальників у Європі, Азії та Америці. Крім того, вжито таких заходів, як розширення використання СПГ, економія споживання газу громадянами та промисловими підприємствами, а також припинення роботи газових електростанцій.

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