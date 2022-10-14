Меркель не шкодує про газову угоду з Росією

Ексканцлерка ФРН вважає, що її рішення в момент їхнього ухвалення були правильними. Нинішній уряд Німеччини має зуміти долати "переломний момент", заявила вона.

Анґела Меркель (Angela Merkel) не шкодує, що під час перебування на посаді очільниці уряду Німеччини вирішила зробити ставку на дешевий природний газ із Росії в умовах нової енергетичної політики ФРН. "У період трансформації було ясно, що нам необхідний природний газ, щоб одного разу, зрозуміло, повністю перейти на вільні від двоокису вуглецю види енергії", - заявила вона у четвер, 13 жовтня, на заході, організованому Фондом Галуста Гюльбенкяна в Лісабоні.

"Ми завжди діємо у той час, в якому перебуваємо", - зазначила вона. "У тодішній перспективі було досить розумно і зрозуміло отримувати трубопровідний газ з Росії, який був дешевшим, ніж СПГ (скраплений природний газ - Ред.) з інших регіонів світу - США, Саудівської Аравії, Катару", - пояснила ексканцлерка Німеччини.

Меркель: Після вторгнення РФ в Україну відбувся переломний момент

Меркель нагадала, що ФРН відмовилася від ядерної енергії і, як і раніше, має намір уникнути використання вугілля в енергозабезпеченні. "Навіть у період холодної війни Росія була надійним енергетичним постачальником. (...). Тому я абсолютно не жалкую про ухвалені рішення і вважаю, що в контексті того часу вони були правильними", - сказала вона.

Ексканцлерка ФРН додала, що "нелюдський напад" Росії на Україну спричинив зміни. "Це переломний момент. Звісно, новий уряд має зуміти впоратися з ним, і він робить це", - наголосила Меркель.

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Зміни на газовому ринку Європи на тлі війни РФ в Україні

Наразі на газовому ринку Європи відбуваються радикальні зміни. Унаслідок російської агресії проти України і подальшого санкційного протистояння РФ і країн Заходу постачання російського газу до Європи різко знизилося.

Країни Євросоюзу переорієнтуються на нових постачальників у Європі, Азії та Америці. Крім того, вжито таких заходів, як розширення використання СПГ, економія споживання газу громадянами та промисловими підприємствами, а також припинення роботи газових електростанцій.

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