Меркель: Путін не хотів зустрічей у "нормандському форматі"

Колишня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) визнала, що незадовго до закінчення її терміну повноважень як глави німецького уряду її вплив на російського президента Володимира Путіна послабився. "Було зрозуміло, що я недовго залишатимусь на цій посаді, і я змушена констатувати, що різні спроби (впливу на Путіна. - Ред.) минулого року вже не давали результату", - заявила Меркель в інтерв'ю виданням медіагрупи Redaktionsnetzwerk Deutschland. (RND), що буде оприлюднене у суботу, 18 червня.

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За словами Меркель, очільник Кремля був не готовий до зустрічей на найвищому рівні в рамках "нормандського формату", створеного для врегулювання конфлікту на Сході України. Ексканцлерка зазначила, що їй також не вдалося на додаток до "нормандського" створити "європейсько-російський" формат структури безпеки в Європі.

На запитання, чи готова вона виступити посередницею у врегулюванні російсько-українського конфлікту, Анґела Меркель сказала, що наразі ця тема "не стоїть на порядку денному". Вона не виключила, що Путін не починав війну, доки не дочекався її звільнення з посади канцлера. Однак її відставка, вважає Меркель, могла вплинути на перебіг подій так само, як, наприклад, вибори у Франції, виведення військ з Афганістану та припинення виконання умов Мінських угод.