Спецслужба РФ охороняє відомості про екскременти Путіна - ЗМІ

Спеціальний співробітник Федеральної служби охорони (ФСО), що супроводжує президента РФ Володимира Путіна під час поїздок, відповідає за збирання його екскрементів та доставку їх назад до Москви, пише французька газета Paris Match у четвер, 9 червня.

У статті під назвою "Путін хворий: чутки чи пухлина?" журналісти висловлюють припущення, що такі запобіжні заходи вживаються, щоб зберегти в таємниці інформацію про стан здоров'я глави РФ та "сліди його можливого лікування".

Як стверджують автори статті, практика збору екскрементів президента РФ співробітниками його охорони застосовувалася вже у травні 2017 року, коли Путін зустрічався з президентом Франції Еммануелем Макроном у Версалі.

Повідомлення про ймовірні хвороби Путіна

Раніше російське видання "Проект" писало, що з 2016 по 2020 роки Путіна супроводжувала у поїздках група лікарів із Центральної клінічної лікарні управління справами президента РФ, серед яких був фахівець із раку щитовидної залози. За даними видання, тільки в Сочі він прилітав до Путіна не менше ніж 35 разів.

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2 червня американський тижневик Newsweek опублікував статтю, в якій затверджувалось із посиланням на трьох представників розвідки США, що у квітні президент РФ пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку. "Хватка Путіна сильна, але вже не абсолютна, - заявив один із співрозмовників Newsweek. - За весь час його правління в Кремлі ніколи не було такої інтенсивної боротьби, всі відчувають, що кінець близький".

За останні місяці на тлі війни в Україні у ЗМІ почастішали повідомлення про можливе погіршення стану здоров'я Путіна. 29 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 заперечив усі повідомлення на цю тему, вперше прокоментувавши здоров'я президента РФ.