Путін у квітні пройшов курс лікування від раку - Newsweek

Президент Росії Володимир Путін у квітні пройшов курс лікування від прогресуючої форми раку. Це стверджує у четвер, 2 червня, американський щотижневий журнал Newsweek. Видання посилається на трьох представників американської розвідки, які ознайомилися з четвертою засекреченою доповіддю розвідувальної спільноти США від кінця травня. За даними видання, зі звіту також випливає, що в березні на Путіна було скоєно замах.

"Хватка Путіна сильна, але вже не абсолютна", - запевняє один із співрозмовників Newsweek. "За весь час його правління в Кремлі ніколи не було такої інтенсивної боротьби, всі відчувають, що кінець близький", - вважає він.

"Ізоляція Путіна підвищила рівень спекуляцій"

Водночас усі три джерела - представник Управління директора Національної розвідки США (ODNI), відставний старший офіцер ВПС та співробітник розвідуправління Пентагону (DIA) - попереджають, що ізоляція російського лідера ускладнює для американських спецслужб точну оцінку стану здоров'я Путіна.

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"Одне з найкращих джерел нашої розвідінформації - контакти (президента РФ - Ред.) з третіми особами - значною мірою вичерпався внаслідок війни в Україні", - констатував співробітник DIA. "У Путіна було мало зустрічей із іноземними лідерами", - зазначив він, додавши, що це позбавляє доступу до інформації, яку іноді можна отримати при особистих зустрічах. "Ізоляція Путіна таким чином підвищила рівень спекуляцій", - визнав він.

"Прагнення прийняти бажане за дійсне"

"Ми маємо пам'ятати про те, який вплив має прагнення прийняти бажане за дійсне", - своєю чергою застеріг старший офіцер ВПС. "Ми засвоїли (а, можливо, і не засвоїли) цей важкий урок у ситуації з Усамою бен Ладеном та Саддамом Хусейном", - додав він.

За останні місяці на тлі війни в Україні в ЗМІ неодноразово з'являлися публікації про можливе погіршення стану здоров'я Путіна. Зокрема, на початку квітня російське розслідувальне видання "Проект" написало, що Путіна нерідко відвідує лікар, який спеціалізується на хірургічному лікуванні ракових захворювань. За даними видання, лише у Сочі він прилітав до нього щонайменше 35 разів.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 29 травня спростував інформацію про поганий стан здоров'я президента РФ.