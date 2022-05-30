Заяви Лаврова про здоров'я Путіна зацікавили німецькі ЗМІ

Німецькі ЗМІ приділили значну увагу заяві глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо стану здоров'я російського президента Володимира Путіна. Цій темі присвятили свої матеріали практично всі великі видання. Чутки про ймовірні проблеми зі здоров'ям Путіна ходять уже давно, міністр закордонних справ "вперше прокоментував ці теорії в інтерв'ю", пише, зокрема, газета Berliner Zeitung у понеділок, 30 травня.

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Напередодні ввечері в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 Лаврову поставили питання про повідомлення про ймовірні хвороби очільника Кремля. "Президент Путін щодня з'являється на публіці. Ви можете спостерігати його на екранах, читати й слухати його виступи. Не думаю, що розумні люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання", - так відповів на це запитання російський міністр. Він назвав відповідні повідомлення чутками, що розпускаються всупереч щоденним можливостям "переконатися у тому, хто і як виглядає".

"Тема здоров'я Путіна - у Росії табу"

Тижневик Der Spiegel, своєю чергою, зазначає, що теми здоров'я та особистого життя Путіна є в Росії табу, при цьому чутки про його можливі проблеми зі здоров'ям стали з'являтися не менше 10 років тому, коли він у 2012 році протягом двох місяців не виїжджав за кордон. "Протягом кількох тижнів його прессекретар повторював, що глава Кремля перебуває у чудовому стані, але телевізійні кадри свідчили про інше: Путін кульгав, йдучи Червоною площею або спирався на ораторську трибуну", - пише далі видання.

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За останні місяці на тлі війни в Україні у ЗМІ знову неодноразово з'являлися повідомлення про можливе погіршення стану здоров'я Путіна. Зокрема, на початку квітня розслідувальне видання "Проект" написало, що російського президента нерідко відвідує лікар, який спеціалізується на хірургічному лікуванні ракових захворювань. За його даними, лише у Сочі він прилітав до Путіна не менше 35 разів.