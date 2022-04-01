 Розслідування російських ЗМІ: Серед лікарів Путіна є хірург-онколог | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2022

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Новини

Розслідування російських ЗМІ: Серед лікарів Путіна є хірург-онколог

До президента Росії Володимира Путіна нерідко навідується лікар-фахівець у галузі хірургічного лікування ракових захворювань, йдеться у розслідуванні російського видання "Проект".

Володимир Путін на консультації у травматолога (2011 рік)

Володимир Путін на консультації у травматолога (2011 рік)

До президента Росії Володимира Путіна нерідко навідується лікар-фахівець у галузі хірургічного лікування ракових захворювань. Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомило російське видання "Проект", що спеціалізується на розслідуваннях. Журналісти посилаються на перелік персональних лікарів, які супроводжують Путіна під час відряджень, що опинився в їхньому розпорядженні.

Одним із практично постійних супутників Путіна є співробітник Центральної клінічної лікарні Євген Селіванов, йдеться у розслідуванні. За даними видання, тема дисертації Селіванова - "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитоподібної залози похилого та літнього віку". Лише в Сочі цей лікар відвідав Путіна щонайменше 35 разів, пише "Проект".

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Можливі проблеми Путіна зі спиною

У розслідуванні не кажуть прямо, що російський президент хворий на щось. Так само журналісти не наводять ніяких діагнозів. Водночас, за даними видання, Путіну принаймні двічі робили або операцію, або дуже серйозну процедуру, судячи з усього, на спині. "Проект" зазначає, що ці випадки збігалися зі "зникненням" Путіна з публічного простору, на які свого часу звертали увагу ЗМІ.

У розслідуванні також йдеться про те, що частіше за все до президента РФ у Сочі протягом останніх кількох років приїздили три лікарі - отоларингологи Олексій Щеглов та Ігор Єсаков, а також уже згаданий вище хірург-онколог Селіванов.

Крім того, у розслідуванні стверджується, що під час поїздок на Алтай Путін приймає ванни з екстрактом із рогів оленів.

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