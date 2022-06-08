Преса про виступ ексканцлерки: зірка Анґели Меркель змарніла

Треба докласти чимало зусиль і витратити чимало часу, щоб знайти позитивний відгук німецької преси на великий публічний виступ Анґели Меркель (Angela Merkel) увечері 7 червня у берлінському театрі "Шаубюне" - перший після її відходу з посади канцлерки ФРН на пенсію на початку грудня торік.

Але єдиний позитивний коментар таки знайшовся - в регіональній газеті Oldenburgische Volkszeitung із провінційного містечка Вехта (33 тисячі жителів) у Нижній Саксонії: "Півтори години тривало це захопливе та цікаве інтерв'ю. Було подано урок демократії. Після цього багато критиків політики колишньої канцлерки щодо Росії мали б замовкнути". Автор коментаря помилився. Критиків стало ще більше, а їхні оцінки - ще різкіші.

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Війна Росії проти України перекреслила досягнення Меркель

Так, респектабельна Süddeutsche Zeitung щиро жалкує, що у публіки в "Шаубюне" не було можливості поставити ексканцлерці запитання з місця: "Якби була, то напевно, хтось запитав би: "Пані Меркель, якщо всю ницість Володимира Путіна ви розгледіли так рано, то чому завели країну в таку сильну залежність від газу та нафти з Росії?"

Меркель та Путін у Кремлі, січень 2006 року

"Зрозуміло, було правильним залишатися в діалозі з Путіним так довго, наскільки це було можливим, - йдеться далі в коментарі. - Тільки "велика коаліція" під керівництвом канцлерки не розуміла, що найпізніше після анексії Криму співрозмовник у Кремлі дедалі більше і більше перетворювався на людину, яка оголошує війну демократичним країнам замість підтримання діалогу.

І якщо Меркель так рано це зрозуміла, то чому брала у розрахунок енергетичну залежність від путінського режиму, запитує газета, чому, скорочуючи оборонні витрати, позбавляла Бундесвер здатності захищати Німеччину та її партнерів по НАТО? "Жахлива війна проти України, - констатує Süddeutsche Zeitung, - стрімко затьмарила колишнє позитивне уявлення про роки правління Меркель".

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"Північний потік-2" - головна помилка Меркель

Східнонімецька газета Mitteldeutsche Zeitung пише, що "самокритика була б, зрозуміло, доречною". Не так у тому, що стосується позиції колишньої канцлерки щодо прийому України в НАТО чи стратегії Меркель на переговорах у "нормандському форматі", скільки саме у питанні енергетичної залежності від Росії, значну частину відповідальності за яку коментатор також покладає на Анґелу Меркель: " Незважаючи на заперечення з власного оточення, вона вперто підтримувала "Північний потік-2". Це було помилкою, помилкою протягом багатьох років, якої можна було уникнути, і з серйозними наслідками на довгі роки".

Меркель до останнього підтримувала проєкт газопроводу "Північний потік-2"

Помилковим підхід Меркель до "Північного потоку-2" вважає автор великої публікації в берлінській газеті Der Tagesspiegel. "Якщо вона знала, що Путін хоче зруйнувати ЄС, то чому на шкоду згуртованості Євросоюзу ігнорувала заперечення європейських партнерів? У висловлюваннях Меркель на цю тему суперечності є найбільшими", - вважає автор статті і нагадує про те, що міністр закордонних справ Німеччини тих років Франк -Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) визнав, що відстоювання "Північного потоку-2" однозначно було помилкою.

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Путіна "розкусила", але висновків не зробила

Allgemeine Zeitung називає "упертістю" і "безмежною зарозумілістю" категоричну відмову Анґели Меркель критично поглянути на свою політику щодо Росії. "У неї надто мало розуміння та саморефлексії, - вказує газета. - І це на тлі ситуації, в якій з кожним днем ​​стають дедалі яснішими катастрофічні наслідки політики, за яку Меркель вирішальною мірою несе відповідальність".

Меркель запевняє, що давно зрозуміла суть Путіна. Москва, 9 травня 2010 року

Badische Neueste Nachrichten вважає її політику щодо Росії "наївною". Nürnberger Nachrichten, у свою чергу, готова повірити, що Меркель "розкусила" Путіна і від початку розуміла, що він непередбачуваний автократ і ворог демократії. "Але необхідних висновків із цього вона не зробила", - пише газета.

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"Меркель зробила Європі ведмежу послугу"

Критично оцінила перший за півроку публічний виступ Меркель і зарубіжна преса. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вважає, що бесіда на сцені "Шаубюне" була б іншою, якби питання їй ставив інший журналіст, який не обожнює колишню канцлерку. А так, за оцінкою газети, вийшла "політична оперета": "Меркель впевнено робила свою справу, що було нехитро за такого інтерв'юєра. І, звичайно ж, не визнавала того вечора серйозних помилок. Вона 16 років успішно уникала цього на своїй посаді і навряд чи почне це робити на пенсії.

Польська Rzeczpospolita, хоч і не очікувала від Меркель "сенсаційного визнання помилок у політиці щодо Росії", але й не думала, що Анґела Меркель "з такою наполегливістю доводитиме, що їй нема в чому собі дорікнути, що не вибачатиметься і не бачить необхідності критично переосмислити її політику щодо Росії Володимира Путіна. Висновок, який, з точки зору газети Rzeczpospolita, слід зробити з пояснень Меркель: "Україна має бути вдячна за те, що завдяки мінським угодам вона отримала сім років, щоби підготуватися до відсічі російської агресії".

А ось що пише американська Wall Street Journal: "Зовнішньополітична спадщина рідко коли виявлялася настільки швидко і настільки ґрунтовно дискредитованою, як у випадку з колишньою німецькою канцлеркою Анґелою Меркель. Протягом 16 років на чолі уряду вона вважала, що здатна стримати великодержавні прагнення Володимира Путіна і таким чином зробила Німеччину та Європу вразливими для його енергетичного шантажу… Важко не дійти висновку, що її провал є основою розрахунку Путіна на те, що його спроба взяти цього року Київ зустріне лише обмежений опір європейців… Меркель зробила свободі Європи ведмежу послугу", - пишеWall Street Journal.