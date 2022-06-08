 Преса про виступ ексканцлерки: зірка Анґели Меркель змарніла | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.06.2022

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Європа

Преса про виступ ексканцлерки: зірка Анґели Меркель змарніла

Вперше після звільнення з посади канцлерки ФРН Анґела Меркель дала велике інтерв'ю. Значна його частина про відносини з Володимиром Путіним. DW - з оглядом німецької та зарубіжної преси.

Анґела Меркель на сцені Шаубюне, 7 червня 2022 року

Анґела Меркель на сцені "Шаубюне", 7 червня 2022 року

Треба докласти чимало зусиль і витратити чимало часу, щоб знайти позитивний відгук німецької преси на великий публічний виступ Анґели Меркель (Angela Merkel) увечері 7 червня у берлінському театрі "Шаубюне" - перший після її відходу з посади канцлерки ФРН на пенсію на початку грудня торік.

Але єдиний позитивний коментар таки знайшовся - в регіональній газеті Oldenburgische Volkszeitung із провінційного містечка Вехта (33 тисячі жителів) у Нижній Саксонії: "Півтори години тривало це захопливе та цікаве інтерв'ю. Було подано урок демократії. Після цього багато критиків політики колишньої канцлерки щодо Росії мали б замовкнути". Автор коментаря помилився. Критиків стало ще більше, а їхні оцінки - ще різкіші.

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Війна Росії проти України перекреслила досягнення Меркель

Так, респектабельна Süddeutsche Zeitung щиро жалкує, що у публіки в "Шаубюне" не було можливості поставити ексканцлерці запитання з місця: "Якби була, то напевно, хтось запитав би: "Пані Меркель, якщо всю ницість Володимира Путіна ви розгледіли так рано, то чому завели країну в таку сильну залежність від газу та нафти з Росії?"

Меркель та Путін у Кремлі, січень 2006 року

Меркель та Путін у Кремлі, січень 2006 року

"Зрозуміло, було правильним залишатися в діалозі з Путіним так довго, наскільки це було можливим, - йдеться далі в коментарі. - Тільки "велика коаліція" під керівництвом канцлерки не розуміла, що найпізніше після анексії Криму співрозмовник у Кремлі дедалі більше і більше перетворювався на людину, яка оголошує війну демократичним країнам замість підтримання діалогу.

І якщо Меркель так рано це зрозуміла, то чому брала у розрахунок енергетичну залежність від путінського режиму, запитує газета, чому, скорочуючи оборонні витрати, позбавляла Бундесвер здатності захищати Німеччину та її партнерів по НАТО? "Жахлива війна проти України, - констатує Süddeutsche Zeitung, - стрімко затьмарила колишнє позитивне уявлення про роки правління Меркель".

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"Північний потік-2" - головна помилка Меркель

Східнонімецька газета Mitteldeutsche Zeitung пише, що "самокритика була б, зрозуміло, доречною". Не так у тому, що стосується позиції колишньої канцлерки щодо прийому України в НАТО чи стратегії Меркель на переговорах у "нормандському форматі", скільки саме у питанні енергетичної залежності від Росії, значну частину відповідальності за яку коментатор також покладає на Анґелу Меркель: " Незважаючи на заперечення з власного оточення, вона вперто підтримувала "Північний потік-2". Це було помилкою, помилкою протягом багатьох років, якої можна було уникнути, і з серйозними наслідками на довгі роки".

Меркель до останнього підтримувала проєкт газопроводу Північний потік-2

Меркель до останнього підтримувала проєкт газопроводу "Північний потік-2"

Помилковим підхід Меркель до "Північного потоку-2" вважає автор великої публікації в берлінській газеті Der Tagesspiegel. "Якщо вона знала, що Путін хоче зруйнувати ЄС, то чому на шкоду згуртованості Євросоюзу ігнорувала заперечення європейських партнерів? У висловлюваннях Меркель на цю тему суперечності є найбільшими", - вважає автор статті і нагадує про те, що міністр закордонних справ Німеччини тих років Франк -Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) визнав, що відстоювання "Північного потоку-2" однозначно було помилкою.

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Путіна "розкусила", але висновків не зробила

Allgemeine Zeitung називає "упертістю" і "безмежною зарозумілістю" категоричну відмову Анґели Меркель критично поглянути на свою політику щодо Росії. "У неї надто мало розуміння та саморефлексії, - вказує газета. - І це на тлі ситуації, в якій з кожним днем ​​стають дедалі яснішими катастрофічні наслідки політики, за яку Меркель вирішальною мірою несе відповідальність".

Меркель запевняє, що давно зрозуміла суть Путіна. Москва, 9 травня 2010 року

Меркель запевняє, що давно зрозуміла суть Путіна. Москва, 9 травня 2010 року

Badische Neueste Nachrichten вважає її політику щодо Росії "наївною". Nürnberger Nachrichten, у свою чергу, готова повірити, що Меркель "розкусила" Путіна і від початку розуміла, що він непередбачуваний автократ і ворог демократії. "Але необхідних висновків із цього вона не зробила", - пише газета.

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"Меркель зробила Європі ведмежу послугу"

Критично оцінила перший за півроку публічний виступ Меркель і зарубіжна преса. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вважає, що бесіда на сцені "Шаубюне" була б іншою, якби питання їй ставив інший журналіст, який не обожнює колишню канцлерку. А так, за оцінкою газети, вийшла "політична оперета": "Меркель впевнено робила свою справу, що було нехитро за такого інтерв'юєра. І, звичайно ж, не визнавала того вечора серйозних помилок. Вона 16 років успішно уникала цього на своїй посаді і навряд чи почне це робити на пенсії.

Польська Rzeczpospolita, хоч і не очікувала від Меркель "сенсаційного визнання помилок у політиці щодо Росії", але й не думала, що Анґела Меркель "з такою наполегливістю доводитиме, що їй нема в чому собі дорікнути, що не вибачатиметься і не бачить необхідності критично переосмислити її політику щодо Росії Володимира Путіна. Висновок, який, з точки зору газети Rzeczpospolita, слід зробити з пояснень Меркель: "Україна має бути вдячна за те, що завдяки мінським угодам вона отримала сім років, щоби підготуватися до відсічі російської агресії".

А ось що пише американська Wall Street Journal: "Зовнішньополітична спадщина рідко коли виявлялася настільки швидко і настільки ґрунтовно дискредитованою, як у випадку з колишньою німецькою канцлеркою Анґелою Меркель. Протягом 16 років на чолі уряду вона вважала, що здатна стримати великодержавні прагнення Володимира Путіна і таким чином зробила Німеччину та Європу вразливими для його енергетичного шантажу… Важко не дійти висновку, що її провал є основою розрахунку Путіна на те, що його спроба взяти цього року Київ зустріне лише обмежений опір європейців… Меркель зробила свободі Європи ведмежу послугу", - пишеWall Street Journal.

  • Карикатура на Меркель в журналі El Jueves

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Євро або батіг?

    У 2011 році, у розпалі європейської боргової кризи, іспанський сатиричний журнал El Jueves зобразив канцлерку ФРН в образі доміни. "Клеймо або батіг?" - запитує вона Маріано Рахоя, який на той момент обіймав посаду глави уряду Іспанії. "Як вийде", - скиглить він у відповідь. Карикатурою журнал хотів сказати, що умови отримання Іспанією фінансової допомоги були занадто жорсткі.

  • Портрет Меркель в газеті Demokratie

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Порівняння з Гітлером

    Греція також виявилася в епіцентрі європейської боргової кризи. Країні було не вижити без фінансової допомоги. Меркель пообіцяла сприяння, але натомість зажадала жорстких заходів економії. Грецька преса - наприклад, щоденна газета Demokratie від 9 лютого 2012 року - проводить паралелі з німецькою окупацією Греції під час Другої світової війни.

  • Портрет Меркель в журналі Uwazam Rze

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Меркель у концтаборі

    Алюзії на "третій рейх" з'являються і в польських газетах. У 2013 році правий щотижневий журнал Uwazam Rze зобразив Меркель в образі ув'язненої концтабору. Приводом став один німецький телевізійний фільм, присвячений подіям Другої світової війни. У Польщі сприйняли як порушення історичної правди те, як у фільмі була показана польська Армія Крайова і як були представлені німці.

  • Портрет Меркель в китайскому журналі

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Покерфейс у Пекіні

    Незворушне обличчя й пронизливий погляд - так змалював Меркель цей китайський журнал у грудні 2011 року, що говорить про певну повагу до канцлерки ФРН. Номер вийшов напередодні візиту Меркель до Китаю, де вона обговорювала роль Китаю в стабілізації Єврозони з прем'єром Державної ради КНР Вень Цзябао.

  • Портрет Меркель в журналі New Statesman

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Термінатор Меркель

    Імідж всесильної політикині міцно приклеївся до Меркель. У червні 2012 року британський політичний журнал New Statesman зобразив канцлерку ФРН в образі Термінатора з однойменного бойовика з Арнольдом Шварценеґґером (Arnold Schwarzenegger). На думку журналу, Меркель є найнебезпечнішим німецьким лідером з часів Адольфа Гітлера - навіть більш небезпечним, ніж такі правителі, як Кім Чен Ин.

  • Портрет Меркель в журналі Spiegel

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Добра Анґела

    У 2015 році імідж Меркель різко змінився. Після того, як Угорщина відмовилася приймати сирійських біженців і виникла загроза гуманітарної катастрофи, Меркель ухвалила доленосне рішення - вона відкрила для біженців кордони Німеччини. Її фраза "Ми впораємося!" увійшла в історію і принесла Меркель більше популярності, особливо за кордоном.

  • Портрет Меркель у журналі Point

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Шкода, що не француженка

    Суворий імідж Меркель часів кризи Єврозони залишився в минулому. Тепер міжнародна преса підкреслює її людяність. У 2015 році французький журнал Le Point вийшов із заголовком "Неймовірна мадам Меркель. Якби тільки вона була француженкою...", що констатує її метаморфозу з "суворої" в "щедру" мадам.

  • Портрет Меркель в журналі Time

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Канцлерка вільного світу

    У 2015 році журнал Time Magazine присвоїв Меркель титул "Людина року" і назвав її "канцлеркою вільного світу". Вона використовує своє милосердя як зброю, йдеться в публікації. Художник з Північної Ірландії Колін Девідсон, чий портрет Меркель прикрашає обкладинку, спробував вловити "гідність, милосердя і людяність канцлерки".

  • Портрет Меркель в журналі Wprost

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Дежавю з Польщі

    Милосердя й людяність все ще відмовляються бачити у Меркель польські ЗМІ. Щотижневий журнал Wpros в січні 2016 року вийшов під заголовком "Вони хочуть знову контролювати Польщу". Фотомонтаж з канцлеркою ФРН в оточенні важливих представників ЄС, таких як тодішній президент Єврокомісії Юнкер, нагадує історичну фотографію Гітлера з його поштом.

  • Портрети Меркель в німецких газетах і журналах

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Критичний погляд зсередини

    У Німеччині імідж Меркель істотно потьмянів внаслідок її позиції щодо біженців. На виборах 2017 року її партія ХДС втратила багато голосів на користь правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". Німці почали обговорювати коаліцію "Ямайка", яку могли б утворити християнські партії з лібералами і Зеленими. Так виглядали в той час сторінки німецьких газет і журналів.

  • Окладинка книги Канцлерка. Портрет епохи

    Багатогранний образ Анґели Меркель у ЗМІ

    Кінець епохи

    У виборах 2021 року Меркель вирішила не брати участь. Вона добровільно йде з політичної арени після 16 років на чолі уряду Німеччини. У пресі і книгах зараз часто можна прочитати про кінець "епохи" як, наприклад, в біографії, написаній Урсулою Вайденфельд.

    Автор: Беттіна Бауманн, Елла Володіна, Олександр Голубов


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Преса про виступ ексканцлерки: зірка Анґели Меркель змарніла

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