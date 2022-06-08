Анґела Меркель: Путін хоче знищити Європейський Союз

Колишня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) дала перше велике інтерв'ю з моменту своєї відставки. У розмові з журналістом Der Spiegel Александером Озанґом (Alexander Osang) у вівторок, 7 червня, Меркель різко засудила війну Росії проти України, розповіла про мотиви Володимира Путіна та пояснила, чому у 2008 році не підтримала вступ України до НАТО.

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Російське вторгнення до України Меркель назвала великою помилкою. "Це жорстокий напад, що нехтує міжнародним правом, якому немає виправдання", - підкреслила вона. За словами ексканцлерки ФРН, "ненависть Путіна, його ворожість" спрямовано проти західної демократичної моделі. "Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, тому що бачить у ньому перший щабель до НАТО", - вважає Меркель.

Вона також визнала, що колишньому уряду Німеччини "не вдалось створити архітектуру безпеки". "Про це необхідно замислитися", - сказала Меркель, додавши, що ставить питання про те, "чи можна було зробити більше, щоб запобігти трагедії" в Україні. "Велике горе, що це не вдалося, але я не можу собі дорікнути, що я не намагалася", - сказала вона.

Меркель відмовилася вибачатися за свою політику щодо Росії

Багато хто у ФРН зараз критикує курс Меркель щодо Росії як надто м'який, проте вона вважає виправданими спроби вирішити конфлікт між Росією та Україною дипломатичним шляхом, маючи на увазі, зокрема, мінські угоди 2014 та 2015 років. "Дипломатія сама по собі не є помилкою, якщо вона не працює. Я не вважаю, що повинна сказати: "Це було неправильно", - і тому не вибачатимуся", - сказала Меркель. Водночас вона визнала, що потрібно було жорсткіше відреагувати на анексію Криму Росією у 2014 році.

Меркель пояснила, чому була проти вступу України до НАТО у 2008 році

Колишня канцлерка Німеччини також пояснила, чому вона виступала проти розширення НАТО на схід та прийняття до альянсу України та Грузії у 2008 році. "Це була не та Україна, яку ми знаємо зараз. Вона була дуже розколота політично між Януковичем та Ющенком. Це не була внутрішньо демократично стабільна країна", - сказала вона.

Крім того, за словами Меркель, вона була впевнена, що Путін цього не допустив би, оскільки, на його думку, це було б "оголошенням війни". "Я зовсім не поділяю його уявлення про те, що цілий Захід є його ворогом, що його (Путіна. - Ред.) постійно принижують. Але я знала, як він думає, і що він бачить це саме так. Я не хотіла його провокувати", - зауважила вона, наголосивши, що сказане "не виправдовує сьогоднішні дії Путіна", а служить поясненням її тодішньої позиції.