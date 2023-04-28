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Місце витоку газу на "Північному потоці-2" у Балтійському морі
Місце витоку газу на "Північному потоці-2" у Балтійському моріФото: Danish Defence/UPI/Newscom/picture alliance
ПолітикаДанія

Біля місця вибухів на "Потоках" фіксували спецсудно РФ - ЗМІ

Жан Рофе | Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Російський корабель SS-750, призначений для підводних операцій, перебував недалеко від "Північних потоків" за кілька днів до вибухів на газопроводах, повідомляє данське видання Information.

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За чотири дні до вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" у вересні 2022 року на місці події було помічене російське спеціальне судно SS-750. Цю інформацію підтвердило командування збройних сил Данії, повідомляє данське видання Information у п'ятницю, 28 квітня.

У командуванні заявили, що данський патрульний катер, який перебував на сході від острова Борнгольм 22 вересня 2022 року, зробив 26 фотографій російського корабля. Водночас там відмовилися надати доступ до знімків, оскільки вони "мають розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".

Спеціальне судно SS-750 призначене для проведення операцій під водою і має на борту міні-субмарину типу AS-26 Priz.

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Експерт аналітичного центру "Європа" і колишній офіцер військової розвідки Данії Джейкоб Каарсбо вказав, що корабель здатний провести операцію з підриву газогонів. З ним згоден і аналітик Йоакім фон Браун, який працював як у цивільній, так і у військовій розвідці Швеції і є автором книг про російські розвідувальні служби та підводну діяльність російських військових.

Водночас незалежний данський дослідник Олівер Александер зазначає, що теоретично судно могло перебувати в цьому районі з інших причин. "Але те, що воно опинилося саме в цьому місці в цей час, - це щось особливе", - сказав він.

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Вибухи на "Північних потоках"

26 вересня 2022 року на двох газогонах "Північного потоку", а потім і на "Північному потоці - 2" було виявлено чотири витоки. До цього сейсмічні станції у Швеції та Данії зафіксували в тому районі сильні підводні вибухи.

Розслідування причин пошкодження газопроводів проводять у Німеччині, Данії та Швеції.

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