ЗМІ: Перед вибухами на "ПП" туди прямували російські судна
Євген Жуков | Анастасія Шепелева
4 год. тому
Незадовго до вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" до місця події прямували військові судна РФ з обладнанням для встановлення вибухових пристроїв, повідомило німецьке видання t-online.
https://p.dw.com/p/4PEiK
Реклама
За кілька днів до вибухів на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" у вересні 2022 року на місці події, можливо, перебували російські військові судна, пише в суботу, 25 березня, німецький новинний портал t-online.
Журналісти видання дійшли такого висновку, провівши розслідування, у якому спиралися на інформацію, отриману від джерел у структурах безпеки, а також на відкриті дані. За їхніми відомостями, ці кораблі були оснащені обладнанням для встановлення вибухових пристроїв.
За даними t-online, на супутникових знімках видно, що в ніч на 21 вересня, тобто за п'ять днів до вибухів, щонайменше три підозрілі кораблі покинули російську військово-морську базу в Калінінграді. Видання вказує, що на судні SS-750 встановлено міні-субмарину із захоплювальними важелями, а буксири SB-123 і "Александр Фролов" оснащені вантажними кранами. Рухаючись на захід, ці два буксири в другій половині дня 21 вересня передали дані про своє місцезнаходження, йдеться в розслідуванні.
Навчання як прикриття?
Три інші кораблі ВМФ Росії, можливо, супроводжували операцію і забезпечували військове прикриття. Згідно з повідомленням міністерства оборони Росії від 22 вересня, корвет "Сообразительный" і сторожовий корабель "Ярослав Мудрый" брали участь у навчанні з прикриття морського конвою.
Крім того, пише t-online, супутникові знімки дають змогу припустити, що корабель-розвідник "Сызрань" теж залишив порт у Калінінграді 21 вересня, хоча зробити остаточний висновок неможливо через хмарність.
Журналісти вважають, що великі маневри російського Балтійського флоту, які розпочалися 19 вересня 2022 року, могли слугувати прикриттям для операції. Крім іншого, з Калінінграда було перекинуто спецпідрозділи, підготовлені для проведення підводних диверсійних операцій.
Федеральна прокуратура Німеччини, а також данські та шведські слідчі у відповідях на запити t-online відмовилися коментувати дії ВМФ Росії.
Вибухи на "Північних потоках"
26 вересня 2022 року на двох нитках "Північного потоку", а потім і на "Північному потоці - 2" було виявлено загалом чотири витоки. До цього сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували в тому самому районі сильні підводні вибухи.