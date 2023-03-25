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Витік газу на "ПП-2"Фото: Handout/Airbus DS 2022/AFP
ПолітикаНімеччина

ЗМІ: Перед вибухами на "ПП" туди прямували російські судна

Євген Жуков | Анастасія Шепелева
4 год. тому

Незадовго до вибухів на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" до місця події прямували військові судна РФ з обладнанням для встановлення вибухових пристроїв, повідомило німецьке видання t-online.

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За кілька днів до вибухів на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2" у вересні 2022 року на місці події, можливо, перебували російські військові судна, пише в суботу, 25 березня, німецький новинний портал t-online.

Журналісти видання дійшли такого висновку, провівши розслідування, у якому спиралися на інформацію, отриману від джерел у структурах безпеки, а також на відкриті дані. За їхніми відомостями, ці кораблі були оснащені обладнанням для встановлення вибухових пристроїв.

За даними t-online, на супутникових знімках видно, що в ніч на 21 вересня, тобто за п'ять днів до вибухів, щонайменше три підозрілі кораблі покинули російську військово-морську базу в Калінінграді. Видання вказує, що на судні SS-750 встановлено міні-субмарину із захоплювальними важелями, а буксири SB-123 і "Александр Фролов" оснащені вантажними кранами. Рухаючись на захід, ці два буксири в другій половині дня 21 вересня передали дані про своє місцезнаходження, йдеться в розслідуванні.

Навчання як прикриття?

Три інші кораблі ВМФ Росії, можливо, супроводжували операцію і забезпечували військове прикриття. Згідно з повідомленням міністерства оборони Росії від 22 вересня, корвет "Сообразительный" і сторожовий корабель "Ярослав Мудрый" брали участь у навчанні з прикриття морського конвою.

Крім того, пише t-online, супутникові знімки дають змогу припустити, що корабель-розвідник "Сызрань" теж залишив порт у Калінінграді 21 вересня, хоча зробити остаточний висновок неможливо через хмарність.

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Журналісти вважають, що великі маневри російського Балтійського флоту, які розпочалися 19 вересня 2022 року, могли слугувати прикриттям для операції. Крім іншого, з Калінінграда було перекинуто спецпідрозділи, підготовлені для проведення підводних диверсійних операцій.

Федеральна прокуратура Німеччини, а також данські та шведські слідчі у відповідях на запити t-online відмовилися коментувати дії ВМФ Росії.

Вибухи на "Північних потоках"

26 вересня 2022 року на двох нитках "Північного потоку", а потім і на "Північному потоці - 2" було виявлено загалом чотири витоки. До цього сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували в тому самому районі сильні підводні вибухи.

Розслідування причин пошкодження проводять у Німеччині, Данії та Швеції. Жодних достовірних даних про причини вибухів поки що немає.

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