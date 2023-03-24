Біля пошкоджених газогонів з РФ виявили "загадковий об'єкт"

У Данії вважають, що, найімовірніше, біля газогонів у Балтійському морі виявили морський димовий буй, але вирішили підняти його, запросивши до участі в операції компанію Nord Stream 2 AG. Там погодилися.

Данське енергетичне агентство (DEA) повідомило, що виявило поруч із підірваним газопроводом "Північний потік-2" невідомий "загадковий" об'єкт і запросило компанію Nord Stream 2 AG взяти участь в операції з його підняття з дна. Про це напередодні повідомлялося на сайті DEA, водночас у п'ятницю, 24 березня, в Nord Stream повідомили, що погодилися на участь у цій операції.

Знайдений об'єкт має циліндричну форму, його висота близько 40 сантиметрів і діаметр - 10 сантиметрів. В агентстві припускають, що це може бути морський димовий буй. За попередніми даними, він "не становить безпосередньої загрози безпеці". "З метою подальшого з'ясування характеру об'єкта данська влада вирішила підняти його за сприяння міністерства оборони Данії. У зв'язку з цим Данське енергетичне агентство запросило власника газопроводу Nord Stream 2 AG взяти участь в операції", - ідеться в повідомленні регулятора.

Російський державний монополіст - компанія "Газпром" - контролює 51 відсоток у капіталі Nord Stream AG, повідомляє Reuters.

Кремль говорить про "позитивну новину"

На рішення данського регулятора вже відреагували в Кремлі. "Це, безумовно, позитивна новина, коли власника трубопроводу запрошують узяти участь у дуже важливих етапах розслідування", - прокоментував речник російського президента Дмитро Пєсков, заявивши, що об'єкт, "судячи з усього", має стосунок до "терористичного акту".

У середині березня президент Росії Володимир Путін повідомив, що судно "Газпрому" виявило невідомий об'єкт біля труби "Північного потоку" за 30 кілометрів від місця вибуху. Путін назвав його "стовпчиком" і припустив, що це може бути "антена для приймання сигналу для приведення в дію вибухового пристрою".

"Ми б хотіли отримати дозвіл від данської влади на те, щоб самостійно або спільно з ними, а краще, сформувавши міжнародну групу експертів і підривників, які можуть працювати на такій глибині, провести необхідні обстеження. А якщо потрібно і знешкодити вибуховий пристрій, якщо він там є, звісно", - сказав Путін, додавши, що данській владі надіслали запит Росії й обіцяли відповісти.

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Вибухи на "Північних потоках" і "український слід"

26 вересня 2022 року на двох нитках "Північного потоку" виявили загалом чотири витоки. До цього сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували в тому самому районі сильні підводні вибухи. Розслідування причин пошкодження проводять у Німеччині, Данії та Швеції. Жодних гідних довіри даних про причини вибухів поки що немає.

7 березня американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки США написало, що до диверсії на "Північних потоках" причетна "проукраїнська група", але "немає доказів, що до операції причетний президент України Володимир Зеленський, або що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських чиновників".

8 березня британське видання The Times повідомило, що західним розвідкам уже за тиждень після диверсій було відоме ім'я українця, який нібито профінансував атаку на російські газопроводи, але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну від публічних суперечок з Німеччиною, яка й так зволікала з постачанням озброєння. У публікації йдеться, що ім'я приватного спонсора підривів не пов'язане з українською владою. Видання зазначає, що складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів і купівлю спеціальної коштовної вибухівки, доступної тільки для нафтогазової промисловості за спеціальною ліцензією.

Про можливий український слід в цій справі писала й низка німецьких ЗМІ. Натомість міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що український уряд не причетний до диверсій на "Північних потоках".

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