Резніков: Диверсії на Nord Stream - не наших рук справа

Резніков відкидає причетність української влади до підривів на газопроводах "Північний потік" у 2023 році. Міністр оборони Німеччини Пісторіус також застерігає від передчасних звинувачень.

Український уряд не причетний до диверсій на газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі минулого року, заявив у середу, 8 березня, міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це не наша діяльність", - сказав він журналістам у Стокгольмі перед зустріччю з міністрами оборони країн Європейського Союзу у відповідь на публікації ЗМІ про нібито причетність української сторони до атак.

Висловивши довіру до міжнародних розслідувань, Резніков однак зауважив, що ці повідомлення є "компліментом нашим спецслужбам".

Німеччина застерігає від поспішних звинувачень України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) застеріг від передчасних звинувачень української сторони.

"З таким же успіхом це могла бути операція під фальшивим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну, і цей варіант також згадується в повідомленнях ЗМІ. Імовірність того і іншого однаково висока", - сказав Пісторіус в інтерв'ю Deutschlandfunk у Стокгольмі.

Тим часом у Кремлі статті про причетність України назвали "скоординованим вкидом у ЗМІ". "Автори теракту хочуть відвернути увагу", - заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

ЗМІ: Західна розвідка знає ім'я українського замовника

Британське видання The Times повідомило 8 березня, що західним розвідкам вже за тиждень після диверсій було відоме ім’я українця, який нібито профінансував атаку на російські газопроводи, але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну від публічних суперечок з Німеччиною, яка й так зволікала з постачанням озброєння.

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У публікації йдеться, що ім'я приватного спонсора підривів не пов'язане з українською владою. Видання зазначає, що складна операція включала залучення яхти, елітних водолазів, підроблених паспортів і купівлю спеціальної коштовної вибухівки, доступної тільки для нафтогазової промисловості за спеціальною ліцензією.

Напередодні, 7 березня, американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки США написало, що до диверсії на "Північних потоках" причетна "проукраїнська група", але "немає доказів, що до операції причетний президент України Володимир Зеленський, або що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських чиновників". У статті йдеться, що вибухівку, швидше за все, заклали досвідчені водолази, які не працювали на військові чи розвідувальні служби.

Тим часом німецькі телекомпанії ARD, SWR і тижневик Die Zeit написали, що слідчі ФРН встановили судно, яке використовувалося для диверсії. В публікації під заголовком "Сліди ведуть в Україну" зазначається, що яхту орендувала компанія з Польщі, яка належить двом українцям.

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Вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року внаслідок пошкоджень на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" біля острова Борнгольм у Балтійському морі стався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Сейсмологи цих країн тоді зафіксували сильні підводні вибухи.

Після огляду місць пошкоджень правоохоронці Німеччини, Данії та Швеції дійшли висновку, що йдеться не про випадкову аварію, а навмисне пошкодження газопроводів. Шведські слідчі знайшли докази диверсії. Країни проводять окремі розслідування, аби з'ясувати, хто може стояти за нею.

Президент Росії Володимир Путін спершу звинуватив у вибухах "англосаксів", потім назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами, а наприкінці жовтня міністерство оборони РФ звинуватило в причетності до вибухів Великобританію.



