Уряд ФРН: "Північний потік-2" непридатний для використання

За оцінками Росії, трубопроводи "Північного потоку-2", незважаючи на диверсію, ще придатні для експлуатації. Уряд Німеччини дотримується протилежної точки зору.

В уряді Німеччині вважають, що пошкодження ниток газопроводу "Північний потік-2" унеможливлюють його експлуатацію. "Вельми ймовірно, що акт диверсії з потужними вибухами мав негативні наслідки для обох ниток, тому їхнє технічне використання наразі вже неможливе", - цитує в четвер, 27 жовтня, агентство dpa відповідь федерального уряду на офіційний запит заступника голови фракції правої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Лайфа-Еріка Голма (Leif-Erik Holm).

В уряді також нагадали, що газопровід так і не отримав необхідної сертифікації, а тому в жодному разі не може бути запущений.

На думку Лайфа-Еріка Голма, після диверсії правляча коаліція у складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Зелених" та Вільної демократичної партії (ВДП) сподівається, що питання постачання через "Північний потік - 2" відпало.

Водночас АдН виступає за запуск газопроводу, хоче відновлення постачань енергоносіїв з РФ і в цілому відкидає курс уряду ФРН на енергонезалежність від Росії, не зважаючи на її збройну агресію проти України.

Наприкінці вересня внаслідок вибухів, спричинених диверсією, на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2" біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції. Розслідування диверсії триває.

Президент РФ Володимир Путін два тижні тому заявляв, що тиск в одній нитці газопроводу зберігається і "зважаючи на все, вона в робочому стані", тому нею можна постачати газ до Європи. "Потрібно лишень відкрити газовий кран", - стверджував тоді Путін.