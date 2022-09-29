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Місце витоку газу з трубопроводу "Північний потік-2"
Місце витоку газу з трубопроводу "Північний потік-2" у виключній економічні зоні ДаніїФото: Danish Defence/handout/AA/picture alliance
КонфліктиШвеція

"Північний потік": Швеція виявила нове місце витоку газу

Тетяна Кирилюк
22 хв. тому

Берегова охорона Швеції виявила нове місце витоку газу з трубопроводу "Північний потік-2". Рада безпеки ООН обговорить пошкодження на вимогу Росії.

https://www.dw.com/uk/svecia-viavila-cetverte-misce-vitoku-gazu-z-pivnicnogo-potoku/a-63275904

Берегова охорона Швеції виявила ще одне - четверте місце витоку газу з трубопроводів  "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Про це ввечері у середу, 28 вересня, повідомило місцеве видання Svenska Dagbladet.

"Два з чотирьох витоків знаходяться у виключній економічній зоні Швеції", - сказала представниця берегової охорони Дженні Ларссон. Інші два - у виключній економічній зоні Данії.

Четверте місце витоку Швеція виявила на газогоні "Північний потік-2". Воно знаходиться біля більшої діри, яку раніше знайшли на лінії газопроводу "Північний потік-1".

Версії щодо причини витоків з "Північного потоку"

У Європейському Союзі переконані, що витоки газу на обох нитках "Північного потоку" - не збіг обставин, а результат навмисної дії. Напередодні Брюссель оприлюднив відповідну заяву, в якій попередив про "обширну та консолідовану відповідь" на порушення європейської енергетичної інфраструктури. При цьому в ЄС публічно не припустили, хто може бути винним у пошкодженні газопроводів. 

У США заявили, що не займатимуться спекуляціями з приводу причин витоку газу. Представник Державного департаменту Нед Прайс лише назвав витоки "імовірно, актами диверсії", наголосивши, що така оцінка ґрунтується на інформації від європейських партнерів.

Тим часом у міністерстві оборони Великобританії припускають, що витоки могли стати наслідками атаки Росії на нитки газогону підводними дронами. РФ могла запустити підводний апарат до трубопроводів з малого судна ще кілька місяців тому, а скинути вибухові пристрої згодом, повідомило видання The Times із посиланням на поінформоване джерело.

Радбез ООН збереться щодо пошкоджень "Північного потоку"

Росія ж ініціювала засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй для обговорення пошкоджень на газогоні. Посольство РФ у США заявило, що "наполягає на обширному та об'єктивному розслідуванні обставин безпрецедентних атак на російські трубопроводи". Засідання заплановане на 30 вересня.

Протягом літа Росія скорочувала обсяги постачання газу "Північним потоком", фактично припинивши його з серпня. У РФ це мотивували технічними проблемами, спричиненими західними санкціями. В Європі такий крок розцінили, як надуманий привід для газового шантажу. Експерти зазначають, що пошкодження газогону руйнують будь-які очікування, які могли залишатися в Європі, щодо можливості постачання газу цього опалювального сезону. "Північний потік-2", нагадаємо, так і не був введений в експлуатацію. 

Читайте також: Зима без російського газу: в Німеччині готуються до атаки фейків з РФ

 

Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?

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