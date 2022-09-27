Витокам з "Північного потоку" передували вибухи - науковці

Офіційні особи поки не на коментують причини двох витоків на "Північному потоці-1" і одного - на "Північному потоці-2". Однак в Європі вже лунають версії про диверсію і російську провокацію.

Сейсмологи зареєстрували вибухи в районі газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які передували витокам з подальшим падінням тиску в газогонах, які проходять Балтійським морем, що викликає підозри в диверсії, повідомляє у вівторок, 27 вересня, агенція AFP.

На фотографіях, зроблених данськими військовими, помітні великі маси бульбашок на поверхні води діаметром від 200 до 1000 метрів, що підіймаються з трьох місць витоків, розташованих в економічних зонах Швеції та Данії

"Важко уявити, що це випадковість", - сказала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, зауваживши, що це "незвично", щоб витоки відбувалися на такій відстані один від одного.

Раптові викиди енергії

Шведська національна сейсмічна мережа зафіксувала два "масові викиди енергії" незадовго до витоків газу поблизу газогонів біля узбережжя датського острова Борнхольм, повідомив AFP Пітер Шмідт, сейсмолог з шведського Уппсальського університету. "З такими великими викидами енергії навряд чи щось інше, крім вибуху, могло це спричинити (…) Це дуже раптовий викид енергії. Це не повільний колапс чогось",- зазначив він.

В свою чергу німецька газета Tagesspiegel повідомила, що витік може бути результатом "цілеспрямованих атак". "Ми не можемо уявити інший сценарій, окрім цілеспрямованої атакою", - цитує видання джерело, близьке до уряду.

Польща не відкидає російську провокацію

Польща не виключила, що витік на газопроводах може бути провокацією з боку Росії. "Ми знаходимося в ситуації з високою міжнародною напруженістю. На жаль, наш східний сусід постійно веде агресивну політику. Якщо він здатний на агресивну військову політику в Україні, то очевидно, що не можна виключати жодної провокації, у тому числі й на ділянках, які знаходяться у Західній Європі", - заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков в свою чергу заявив, що Росія "глибоко стурбована" ситуацією на газопроводах. "Справді, значно впав тиск, і це справді безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду", - сказав Пєсков журналістам.

Офіційні органи аналізують ситуацію

Міністр клімату та енергетики Данії Ден Йоргенсен підтвердив витоки з Nord Stream, але зауважив що про їхні причини "поки що занадто рано говорити", пише AFP. Данія спрямувала у район надзвичайної ситуації два військові кораблі, а Швеція скликала екстрене засідання кабінету міністрів, яке має відбутися у вівторок увечері.

Датське енергетичне агентство повідомило агенції Ritzau, що від витоку постраждає лише область, де знаходиться стовп газу, але викид метану в атмосферу має "шкідливий ефект для клімату".

Фахівці з Німеччини також проводять розслідування, повідомляє dpa з посиланням на джерела у силових структурах. За словами співрозмовників агенції, причину витоків поки не встановлено, але деякі дані вказують на можливість саботажу. Якщо мова справді йде про навмисне ушкодження, то, з огляду на технічні складнощі,відповідальність за пошкодження може нести лише держава.

Витоки не вплинули на безпеку постачань до ЄС

За словами представника Європейської комісії Тіма Макфі, на безпеку постачання газу до Євросоюзу інцидент не вплинуло. "Як ви знаєте, останнім часом "Північним потоком" не доставлялося нічого, а "Північний потік - 2" не отримав дозволу на роботу", - уточнив він у вівторок на брифінгу в Брюсселі.