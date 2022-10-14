  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Витоки газу на "ПП"
Витоки газу на "ПП"Фото: Swedish Coast Guard Handout/Anadolu Agency/picture alliance
ЗлочинністьШвеція

Спільного розслідування витоків на Північних потоках не буде

Олег Соколенко | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Швеція і Данія вийшли зі спільної групи з розслідування витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2". Німеччина продовжує розслідування самостійно, і вже отримала перші результати.

https://www.dw.com/uk/spilnogo-rozsliduvanna-vitokiv-na-pivnicnih-potokah-ne-bude/a-63447503

Швеція вийшла зі спільної слідчої групи зі встановлення причин витоків із газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2", до якої вона входила разом із Німеччиною і Данією, повідомив у п'ятницю, 14 жовтня, Der Spiegel.

За словами джерел видання, Стокгольм мотивував своє рішення тим, що результати розслідування "занадто секретні", щоб ділитися ними з іншими країнами. Раніше Швеція відмовилася ділитися такою інформацією з РФ.

Через деякий час аналогічне рішення ухвалила влада Данії, повідомляє телеканал ARD. Це означає, що тепер кожна країна вестиме розслідування самостійно. Правоохоронні органи Німеччини все ж продовжують сподіватися на деяку співпрацю з цього питання зі шведськими колегами.

ФРН уже отримала перші результати розслідування

Тим часом федеральна поліція і ВМС Німеччини завершили перший етап розслідування, який проходив у водах поблизу данського острова Борнхольм, де відбувалися витоки. Два німецькі військові кораблі, які брали участь в операції, вже повернулися в порт. На борту кораблів перебували водолази і фахівці з вибухових речовин. Однак водолази в підсумку в результаті не використовувалися, оскільки не мали спорядження для занурення на глибину 70 метрів, повідомляє Tagesschau.

Пошкодження труб газопроводу зафіксував підводний безпілотник Бундесверу. ARD із посиланням на джерела в урядових колах передає, що на одній із фотографій видно дірку завдовжки 8 метрів. Така діра могла утворитися тільки внаслідок використання вибухівки, стверджують джерела. Загалом у кожному з двох газопроводів знайдено по дві пробоїни. Фотографії передали до Федеральної прокуратури ФРН, яка кілька днів тому почала розслідування диверсії на "ПП" і "ПП - 2". Слідчі дії триватимуть далі.

Путін: "Північний потік - 2" запущено не буде

Тим часом Володимир Путін заявив, що рішення про запуск уцілілої гілки "Північного потоку - 2" "не ухвалюють і, судячи з усього, навряд чи ухвалять".

"Але це вже не наша справа, це справа наших партнерів", - сказав президент РФ під час пресконференції за підсумками свого візиту до Казахстану. Раніше Путін звинуватив у диверсії на "Північних потоках" США.

Витоки газу спочатку з обох "Північних потоків" поблизу острова Борнхольм виявили наприкінці вересня. Раніше сейсмологи у Швеції та Данії зафіксували в тому ж районі сильні підводні вибухи. Протягом наступного тижня з прокладених по дну Балтійського моря трубопроводів виходив газ. Витоки припинилися на початку жовтня. Правоохоронні органи Данії, Швеції та Німеччини оперативно почали розслідування події.

Кого Захід підозрює в саботажі "труби Путіна"

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Російський ракетний комплекс "Іскандер-К"

ЄС планує дати ще 500 мільйонів євро на зброю для України

Конфлікти
6 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ілля "Гендальф" Самойленко

Азовець "Гендальф": "Полон був просто новим завданням"

Азовець "Гендальф": "Полон був просто новим завданням"

Конфлікти
4 год. тому
Київ у День захисників і захисниць України

Свято під звуки сирен

Свято під звуки сирен

Конфлікти
2 год. тому
Штарнберзьке озеро в Баварії

Де у Німеччині жити добре? Рейтинг перспективних регіонів

Де у Німеччині жити добре? Рейтинг перспективних регіонів

Панорама
4 год. тому
Німецькі військові оглядають системи HAWK на базі Форт Блісс, штат Техас (архівне фото)

Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну

Як системи HAWK від Іспанії допоможуть захистити Україну

Конфлікти
4 год. тому
Кадр з камери спостереження на Керченському мосту 8 жовтня

Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Вибух на Кримському мосту - що правда, а що фейк?

Конфлікти
6 год. тому
Кілька днів енергетики змушені були обмежувати електропостачання споживачам Києва

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Відключення електроенергії в Києві: чому не у всіх

Економіка
13 жовтня 2022 р.
На головну сторінку