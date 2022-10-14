Спільного розслідування витоків на Північних потоках не буде

Швеція і Данія вийшли зі спільної групи з розслідування витоків на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік - 2". Німеччина продовжує розслідування самостійно, і вже отримала перші результати.

Швеція вийшла зі спільної слідчої групи зі встановлення причин витоків із газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2", до якої вона входила разом із Німеччиною і Данією, повідомив у п'ятницю, 14 жовтня, Der Spiegel.

За словами джерел видання, Стокгольм мотивував своє рішення тим, що результати розслідування "занадто секретні", щоб ділитися ними з іншими країнами. Раніше Швеція відмовилася ділитися такою інформацією з РФ.

Через деякий час аналогічне рішення ухвалила влада Данії, повідомляє телеканал ARD. Це означає, що тепер кожна країна вестиме розслідування самостійно. Правоохоронні органи Німеччини все ж продовжують сподіватися на деяку співпрацю з цього питання зі шведськими колегами.

ФРН уже отримала перші результати розслідування

Тим часом федеральна поліція і ВМС Німеччини завершили перший етап розслідування, який проходив у водах поблизу данського острова Борнхольм, де відбувалися витоки. Два німецькі військові кораблі, які брали участь в операції, вже повернулися в порт. На борту кораблів перебували водолази і фахівці з вибухових речовин. Однак водолази в підсумку в результаті не використовувалися, оскільки не мали спорядження для занурення на глибину 70 метрів, повідомляє Tagesschau.

Пошкодження труб газопроводу зафіксував підводний безпілотник Бундесверу. ARD із посиланням на джерела в урядових колах передає, що на одній із фотографій видно дірку завдовжки 8 метрів. Така діра могла утворитися тільки внаслідок використання вибухівки, стверджують джерела. Загалом у кожному з двох газопроводів знайдено по дві пробоїни. Фотографії передали до Федеральної прокуратури ФРН, яка кілька днів тому почала розслідування диверсії на "ПП" і "ПП - 2". Слідчі дії триватимуть далі.

Путін: "Північний потік - 2" запущено не буде

Тим часом Володимир Путін заявив, що рішення про запуск уцілілої гілки "Північного потоку - 2" "не ухвалюють і, судячи з усього, навряд чи ухвалять".

"Але це вже не наша справа, це справа наших партнерів", - сказав президент РФ під час пресконференції за підсумками свого візиту до Казахстану. Раніше Путін звинуватив у диверсії на "Північних потоках" США.

Витоки газу спочатку з обох "Північних потоків" поблизу острова Борнхольм виявили наприкінці вересня. Раніше сейсмологи у Швеції та Данії зафіксували в тому ж районі сильні підводні вибухи. Протягом наступного тижня з прокладених по дну Балтійського моря трубопроводів виходив газ. Витоки припинилися на початку жовтня. Правоохоронні органи Данії, Швеції та Німеччини оперативно почали розслідування події.