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Фото: Danish Defence Command/AP/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Витік газу на обох "Північних потоках" припинився

Даниїл Сотников | Анастасія Шепелева
1 год. тому

Витік газу припинився як з пошкодженого "Північного потоку", так і з "Північного потоку - 2", повідомила влада Данії.

https://www.dw.com/uk/vitik-gazu-na-oboh-pivnicnih-potokah-pripinivsa/a-63315609

Витік газу з пошкодженого газопроводу "Північний потік" припинився, повідомило енергетичне агентство Данії в неділю, 2 жовтня.

"Компанія Nord Stream AG проінформувала данське енергетичне агентство про те, що на даний час досягнуто стабільного тиску на двох трубопроводах Nord Stream 1. Це свідчить про те, що викид газу з двох останніх витоків наразі також завершено", – повідомило датське відомство.

Так, газ перестав потрапляти до Балтійського моря з усіх чотирьох місць витоку газопроводів. Напередодні влада Данії відзвітувала, що на трубопроводі "Північний потік-2" досягнули стабільного тиску і витік газу з нього також завершився.

Навмисна атака на газопроводи

Про витік на двох нитках "Північного потоку" та одній нитці "Північного потоку-2" стало відомо 26 вересня. Через три дні берегова охорона Швеції виявила ще одне місце витоку газу. Сейсмологічні станції у Швеції та Данії зафіксували підводні вибухи в районі, де стався витік. Перший виявили у ніч на 26 вересня, другий - увечері того ж дня.

Розслідування причин триває в Німеччині, Данії та Швеції.

"На основі шведської та данської інформації, ми дійшли висновку, що це, ймовірно, був навмисний акт. Отже, швидше за все, йдеться про навмисну ​​атаку", - заявила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон. Такої ж думки дотримується і глава уряду Данії Метте Фредеріксен, зазначивши, що це "не був нещасний випадок".

"Усі наявні відомості вказують на те, що це результат навмисних дій. Ми надаватимемо всіляку підтримку розслідуванню, яке дозволить досконально з'ясувати обставини та причини цих інцидентів", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

"Наша уява більше не допускає сценарію, за якого це не було б цілеспрямованою атакою", - цитує видання Tagesspiegel слова людини, знайомої з офіційною позицією Берліна. За інформацією Der Spiegel, ЦРУ США ще влітку попереджало своїх німецьких колег про можливі атаки на газопроводи.

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