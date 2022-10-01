ФРН допоможе з розслідуванням витоків з "Північних потоків"

Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив Данію та Швецію у підтримці з боку Німеччини у розслідуванні причин аварій на трубопроводах "Північний потік". Він також пообіцяв посилити захист критичної інфраструктури від диверсій.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв Данії та Швеції допомогу у з'ясуванні причин витоків газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Про це у п'ятницю, 30 вересня, повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) після відеоконференцій канцлера ФРН з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та главами урядів Данії, Швеції та Норвегії, що були присвячені пошкодженням на газогонах.

"Усі наявні на даний момент відомості вказують на те, що на трубопроводах було здійснено акт навмисної диверсії. Німеччина разом із партнерами та союзниками в НАТО та ЄС посилять заходи безпеки та захист критичної інфраструктури від диверсій", - сказав він.

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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стере повідомив, що його країна веде переговори з Німеччиною, Францією та Великобританією для посилення військової присутності у норвезькому секторі. При цьому Стере зазначив, що наразі немає ознак того, що нафтові об'єкти Норвегії перебувають під загрозою.

1 жовтня данське енергетичне агентство повідомило у Twitter, що, за інформацією компанії Nord Stream AG, тиск на газогонах стабілізувався, що свідчить про припинення витоку газу з трубопроводів "Північний потік".

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Федеральна поліція посилює присутність на морі

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) повідомила, що федеральна поліція через зростання загроз задіяла всі можливості для посилення присутності на морі. "Ми ставимося до нинішніх загроз серйозно і захищаємося", - сказала вона в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

За словами Фезер, федеральна поліція має "спеціальні можливості для втручання в конкретних ситуаціях, пов'язаних з погрозами, у тому числі сучасні поліцейські вертольоти, нові кораблі та спецпризначенців". Міністерка зазначила, що паралельно вживаються заходи і у сфері посилення кібербезпеки.

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У НАТО та ЄС вважають інцидент "диверсією"

Нагадаємо, у НАТО ушкодження трубопроводів "Північного потоку" назвали"безвідповідальною диверсією". Євросоюз у заяві зазначив, що цей інцидент - "не збіг обставин", а результат "навмисної дії".

Фінляндія, Швеція, Литва оголосили про посилення заходів безпеки навколо енергетичної та іншої критичної інфраструктури у відповідь на ситуацію, що склалася.

Про витоки на двох нитках "Північного потоку-1" та "Північного потоку - 2" стало відомо 26 вересня. Розслідуванням інцидентів займаються у Німеччині, Данії та Швеції. Спецслужби Німеччини припускають, що це була диверсія з використанням водолазів чи підводного човна. На їхню думку, якщо газопроводи не полагодити швидко, то вони можуть назавжди вийти з ладу.