У Берліні й Відні протестували через ціни та санкції щодо РФ

Тисячі людей висловлювали невдоволення діями урядів своїх країн через зростання цін. На деяких мітингах помітили прапори Росії.

У Німеччині та Чехії в суботу, 8 жовтня, пройшли масові протести, під час яких від урядів країн вимагали запровадити додаткові заходи для захисту населення від зростання цін, а також переглянути санкційну політику щодо Росії.

Протести проходили на тлі різкого зростання вартості природного газу та електроенергії, головним чином через те, що Росія значно скоротила або припинила постачання газу до країн Європейського Союзу на тлі напруженості між Заходом і Москвою.

Ультраправі під Рейхстагом

У ФРН організатором протестів виступила ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка зібрала своїх прихильників перед будівлею Рейхстагу в Берліні. Після мітингу демонстранти почали марш протесту містом. За оцінками поліції, в акції взяли участь близько восьми тисяч осіб. На демонстрації були задіяні майже дві тисячі поліціянтів.

У кількох місцях на марші організували контрдемонстрації груп, які виступають проти антиміграційної позиції та ультраправої ідеології АдН. Організатори контрпротестів кажуть, що АдН використовує зростання цін на продовольство та енергоносії для просування своєї політики.

Мітинг у Берліні Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Учасники мітингу ультраправих, розмахували не лише прапорами Німеччини, але й прапорами Росії та імперським прапором Рейхскригу, який часто використовують як ультраправий символ. Також на акції звучали гасла "Наша країна перш за все" і демонструвалися написи "Я хочу російського газу та нафти".

У своїй промові співголова АдН Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) закликав скасувати санкції щодо Росії та звинуватив міністра економіки ФРН Роберта Габека (Robert Habeck) у тому, що той оголосив "економічну війну" РФ, але натомість "веде війну проти населення Німеччини".

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Чехи проти бідності

У Празі в суботу відбулося одразу кілька масових мітингів із вимогою до уряду зробити більше для боротьби зі стрімким зростанням цін.

Найбільший мітинг "Проти бідності" пройшов на Вацлавській площі. Він був організований профспілками і зібрав тисячі людей. Учасники протесту вимагали збільшити мінімальну заробітну плату, яка зараз становить 661 євро на місяць, а також запровадити державне регулювання вартості товарів повсякденного попиту.

За даними національного статистичного агентства, у серпні споживчі ціни в Чехії зросли на 17,2 відсотка в річному обчисленні. Як надзвичайний захід проти високих цін на енергоносії уряд країни запровадив обмеження цін на електроенергію та газ для домогосподарств і малого бізнесу, яке набуде чинності з листопада.

Як повідомляє агенція dpa, багато протестувальників звинувачували у проблемах реакцію ЄС на війну в Україні та закликали скасувати санкції, запроваджені щодо Росії.