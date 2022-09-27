У ФРН протестували проти зростання цін і підтримки України

У федеральних землях на сході Німеччини, у понеділок, 26 вересня, тисячі людей вийшли на акції протесту проти зростання цін, а також із закликами скасувати санкції проти Росії та припинити постачати зброю Україні, повідомляє інформагентство dpa.

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У федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія, за даними поліції, у 20 різних місцях зібралося загалом близько 11 тисяч осіб. У місті Нойбранденбург демонстранти, зокрема вимагали припинити постачання зброї Україні та обмежити ціни на енергоносії.

У Шверіні учасники акції закликали до скасування санкцій проти Росії та до введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". У землі Саксонія-Ангальт в акціях взяло участь близько 3000 осіб. "Тисячі" людей вийшли на вулиці міст землі Тюрінгія, пише dpa. У Лейпцигу в Саксонії, за даними поліції, зібралося близько тисячі демонстрантів.

Понеділкові протести

З початку російського вторгнення в Україну і через подальше зростання цін на енергоносії в Європі в Німеччині регулярно проходять акції протесту противників політики федерального уряду. Водночас відбуваються й численні акції акції на підтримку України.

У вересні опозиційна Ліва партія - найменша за представництвом у Бундестазі з усіх політичних сил - закликала німців починаючи з 5 вересня виходити по понеділках на вулиці, щоб під гаслом "Гаряча осінь проти соціального холоду" висловити невдоволення енергетичною та соціальною політикою федерального уряду. Цьогорічні акції протесту наслідують традиції понеділкових демонстрацій під час занепаду НДР у 1989 році.