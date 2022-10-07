ФРН готує захист від високих цін на енергоносії

Кошти з Фонду економічної стабільності використовуватимуть для фінансування запланованих обмежень ціни на газ, а також для допомоги постачальникам енергії.

Федеральний уряд Німеччини запускає механізм, покликаний полегшити фінансове навантаження на громадян та бізнес на тлі високих цін на енергоносії. Згідно з проєктом, з яким у п'ятницю, 7 жовтня, ознайомилося агентство dpa, федеральне міністерство фінансів має отримати дозвіл на запозичення 200 мільярдів євро для Фонду економічної стабільності (WSF).

Кошти WSF використають для фінансування запланованих обмежень ціни на газ, а також для допомоги постачальникам енергії, які зазнають фінансових труднощів і змушені через дії Росії закупати газ на ринках за вищими цінами.

WSF створили у Німеччині в період кризи, спричиненої пандемією коронавірусної інфекції, і використовували для порятунку великих компаній, таких як Lufthansa.

Обсяг коштів, які виділяються - 200 мільярдів євро - є "значним", але пропорційним розміру та можливостям національної економіки, зазначається у проєкті.

Читайте також: Що чекає на Німеччину: деіндустріалізація чи зміна бізнес-моделі?