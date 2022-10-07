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Міністерство фінансів ФРН
Міністерство фінансів ФРНФото: Jürgen Ritter/imago images
ЕкономікаНімеччина

ФРН готує захист від високих цін на енергоносії

Віталій Кропман | Анастасія Шепелева
2 год. тому

Кошти з Фонду економічної стабільності використовуватимуть для фінансування запланованих обмежень ціни на газ, а також для допомоги постачальникам енергії.

https://www.dw.com/uk/frn-gotue-zahist-vid-visokih-cin-na-energonosii/a-63371346

Федеральний уряд Німеччини запускає механізм, покликаний полегшити фінансове навантаження на громадян та бізнес на тлі високих цін на енергоносії. Згідно з проєктом, з яким у п'ятницю, 7 жовтня, ознайомилося агентство dpa, федеральне міністерство фінансів має отримати дозвіл на запозичення 200 мільярдів євро для Фонду економічної стабільності (WSF).

Кошти WSF використають для фінансування запланованих обмежень ціни на газ, а також для допомоги постачальникам енергії, які зазнають фінансових труднощів і змушені через дії Росії закупати газ на ринках за вищими цінами.  

WSF створили у Німеччині в період кризи, спричиненої пандемією коронавірусної інфекції, і використовували для порятунку великих компаній, таких як Lufthansa. 

Обсяг коштів, які виділяються - 200 мільярдів євро - є "значним", але пропорційним розміру та можливостям національної економіки, зазначається у проєкті.

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