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Потужний витік газу з підводних газогонів у Балтійському морі
Потужний витік газу з підводних газогонів у Балтійському моріФото: AIRBUS DS 2022/AFP
КонфліктиУкраїна

Київ відкидає причетність до диверсії на "Північних потоках"

Олександр Куницький
40 хв. тому

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк спростовує повідомлення ЗМІ про нібито причетність України до диверсій на газогонах.

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Україна не причетна до вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" і не має інформації щодо цього інциденту. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у вівторок, 7 березня.

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "про проукраїнських груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій РФ...",- написав Подоляк у Twitter.

NYT про український слід у підриві "Північних потоків"

Так Подоляк відреагував на статтю американського видання The New York Times, яке із посиланням на джерела та дані розвідки США стверджує, що до диверсії підриви на "Північних потоках" минулого року причетна "проукраїнська група". Водночас "немає доказів того, що до операції причетний президент України Володимир Зеленський, або що зловмисники діяли за вказівками яких-небудь українських чиновників", зазначається у статті. При цьому, за даними розвідки США, до нападу на газопроводи причетні нібито противники президента РФ Володимира Путіна. Але даних про членів групи чи замовника видання не наводить. Джерела видання лише зазначили, що  диверсанти, швидше за все, були громадянами України чи Росії або обох країн.

Вибухівку, швидше за все, було закладено за допомогою досвідчених водолазів, які не працювали на військові чи розвідувальні служби, зазначили джерела NYT. Однак зазначається, що, можливо, злочинці пройшли в якійсь країні спеціальну підготовку в минулому.

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Німецькі ЗМІ: Для диверсії використовувалося судно українців

Тим часом німецькі слідчі встановили судно, яке використовувалося для диверсії на "Північних потоках", стверджують німецькі телекомпанії ARD, SWR та тижневик Die Zeit. В публікації під заголовком "Сліди ведуть в Україну" зазначається, що яхту орендувала компанія з Польщі, яка належить двом українцям.

Нібито судно вийшло до місця скоєння актів диверсії 6 вересня 2022 зі східнонімецького порту Росток, і там на нього було завантажено необхідний проведення операції вантаж. Також ствердужється, що у каюті слідчі виявили сліди вибухівки.

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Диверсія на "Північних потоках"

Наприкінці вересня внаслідок пошкоджень на трубопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" біля острова Борнгольм у Балтійському морі стався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Сейсмологи цих країн тоді зафіксували сильні підводні вибухи.

Після огляду місць пошкоджень правоохоронці Німеччини, Данії та Швеції дійшли висновку, що йдеться не про випадкову аварію, а навмисне пошкодження газопроводів. Слідчі Швеції знайшли докази диверсії на "Північних потоках". Данія, Швеція та Німеччина проводять окремі розслідування, аби з'ясувати, хто може стояти за диверсією. Росія неодноразово нарікала на те, що її не включили до міжнародного розслідування.

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Попри це в Москви були свої версії аварії. Спочатку президент РФ Володимир Путін звинуватив у вибухах "англосаксів", потім - назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами інцидентів. Згодом наприкінці жовтня міністерство оборони РФ звинуватило у причетності до вибухів Великобританію. В Лондоні цю заяву назвали вигаданою історією.

Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?

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Потужний витік газу з підводних газогонів у Балтійському морі

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