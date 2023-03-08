Диверсії на "ПП": Захід застерігає від поспішних висновків

Напередодні низка видань опублікувала статті про нібито український слід у вибухах на газогонах "Північний потік" та "Північний потік-2". Західні союзники застерігають від передчасних звинувачень.

Західні союзники застерегли від передчасних висновків щодо відповідального за підрив газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" (ПП та ПП-2). "Поки тривають розслідування, ми не можемо зробити остаточних висновків", - заявив у середу, 8 березня, Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель після зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі.

За його словами, нині розслідування ще тривають у Швеції, Данії та Німеччині, і тому звинувачувати когось у підриві зараз - це спекуляція, пише Reuters. "Я не боюся правди. Будь-якої правди. Але ми говоримо про... спекуляції", - наголосив він.

Схожу думку висловив міністр оборони Швеції Пол Йонсон: "Поки процес (розслідування - Ред.) триває, я не хочу робити поспішних висновків і приписувати (відповідальність за підриви - Ред.). Я хочу дочекатися завершення розслідування".

Почекати завершення розслідувань закликав також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Я вважаю правильним почекати, поки вони завершаться (розслідування – Ред.), перш ніж говорити щось більше про те, хто за цим стоїть", - наголосив він.

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ФРН: могла бути операція під фальшивим прапором

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) також застеріг від передчасних висновків, і припустив, що диверсію могли зробити під фальшивим прапором. "З таким же успіхом це могла бути операція під фальшивим прапором, організована для того, щоб звинуватити Україну, і цей варіант також згадується в повідомленнях ЗМІ. Імовірність того і іншого однаково висока", - наголосив він в інтерв'ю Deutschlandfunk.

Тим часом у Кремлі статті про український слід у вибухах назвали "скоординованим вкидом у ЗМІ". "Автори теракту хочуть відвернути увагу", - заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

ЗМІ: Західна розвідка знає ім'я українського замовника

Британське видання The Times повідомило 8 березня, що західним розвідкам відоме ім’я українця, який нібито профінансував атаку на російські газопроводи, але його свідомо вирішили не розкривати, щоб захистити Україну від публічних суперечок з Німеччиною, яка й так зволікала з постачанням озброєння. У публікації йдеться, що ім'я приватного спонсора підривів не пов'язане з українською владою.

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Напередодні, 7 березня, американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки США написало, що до диверсії на "Північних потоках" причетна "проукраїнська група", але "немає доказів, що до операції причетний президент України Володимир Зеленський, або що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських чиновників". Тим часом німецькі телекомпанії ARD, SWR і тижневик Die Zeit написали, що слідчі ФРН встановили судно, яке використовувалося для диверсії. В публікації під заголовком "Сліди ведуть в Україну" зазначається, що яхту орендувала компанія з Польщі, яка належить двом українцям.

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