ЗМІ: Версія про підрив "Північних потоків" з яхти сумнівна

Яхта Andromeda, яку, як повідомляли раніше німецькі ЗМІ, могли використати для диверсії на "Північних потоках", занадто мала для цього і не має необхідного обладнання, пише Bild.

15-метрова яхта Andromeda, за допомогою якої, як писали раніше німецькі ЗМІ, могла бути здійснена диверсія на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2", надто мала і не оснащена обладнанням, необхідним для такої операції, написав німецький таблоїд Bild у суботу, 11 березня.

9 березня інформацію про те, що саме ця яхта типу Bavaria Cruiser 50, яку взяли в оренду на німецькому острові Рюген, могла бути причетною до диверсії на "Північних потоках", опублікував німецький тижневик Der Spiegel. Раніше медіакомпанії ARD і SWR, а також газета Die Zeit повідомили, що два члени ймовірної диверсійної групи, що складалася з капітана, двох водолазів, двох помічників і лікаря, мали українські паспорти.

За даними Der Spiegel, у січні 2023 року поліція Німеччини опитувала чартерні компанії, зокрема власників Andromeda, аби з'ясувати, хто саме брав це судно в оренду у вересні.

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Чому яхта Andromeda не підходить для диверсії

Водночас, як пише Bild, версія про причетність яхти Andromeda до вибухів на "Північних потоках" викликає все більше сумнівів.

Перша проблема, про яку пишуть журналісти, - обсяг вибухових речовин. "Для проведення трьох вибухів під водою потрібно було щонайменше від 600 до 900 кілограм спеціальної військової вибухівки. У яхти Andromeda немає крана, щоб безпечно опустити під воду такий обсяг", - наголошується в публікації.

Друга проблема пов'язана із логістикою. Нібито українській "диверсійній команді" навряд чи вдалося б переправити через Польщу та Німеччину стільки вибухівки з армійських резервів і не бути при цьому поміченою спецслужбами чи поліцією, вважають журналісти.

Ще одна нестиковка, на думку авторів, - відсутність на яхті спеціального водолазного обладнання, яке дозволяє закласти вибухівку на 80-метровій глибині. У зв'язку з цим Bild цитує представника Німецького товариства порятунку (DLRG), експерта з підводного плавання Матіаса Гельцля (Mathias Hölzl): "Надзвичайно складно! Тільки для занурення знадобилося б 30 літрів спеціальної газової суміші. На борту мали б бути десятки балонів".

Вибухи на "Північних потоках"

Три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі, що ведуть з Росії до Німеччини, було підірвано наприкінці вересня 2022 року. Жодна з них на той момент не транспортувала газ. "Північний потік" було зупинено Росією незадовго до вибухів, а "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію на тлі вторгнення Росії до України. Одна з ниток ПП-2 вціліла і після інциденту президент РФ Володимир Путін пропонував прокачувати газ, але Німеччина відмовилася. Ніхто не взяв на себе відповідальності за підрив газопроводів. Представники Росії заявляли, що підозрюють у причетності до них США та Великобританію. Україна закиди щодо своєї приченості до диверсій категорично відкидає.