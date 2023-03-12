ЗМІ: Версія про підрив "Північних потоків" з яхти сумнівна
Олександра Іванова | Роман Губа
58 хв. тому
Яхта Andromeda, яку, як повідомляли раніше німецькі ЗМІ, могли використати для диверсії на "Північних потоках", занадто мала для цього і не має необхідного обладнання, пише Bild.
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15-метрова яхта Andromeda, за допомогою якої, як писали раніше німецькі ЗМІ, могла бути здійснена диверсія на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2", надто мала і не оснащена обладнанням, необхідним для такої операції, написав німецький таблоїд Bild у суботу, 11 березня.
9 березня інформацію про те, що саме ця яхта типу Bavaria Cruiser 50, яку взяли в оренду на німецькому острові Рюген, могла бути причетною до диверсії на "Північних потоках", опублікував німецький тижневик Der Spiegel. Раніше медіакомпанії ARD і SWR, а також газета Die Zeit повідомили, що два члени ймовірної диверсійної групи, що складалася з капітана, двох водолазів, двох помічників і лікаря, мали українські паспорти.
За даними Der Spiegel, у січні 2023 року поліція Німеччини опитувала чартерні компанії, зокрема власників Andromeda, аби з'ясувати, хто саме брав це судно в оренду у вересні.
Водночас, як пише Bild, версія про причетність яхти Andromeda до вибухів на "Північних потоках" викликає все більше сумнівів.
Перша проблема, про яку пишуть журналісти, - обсяг вибухових речовин. "Для проведення трьох вибухів під водою потрібно було щонайменше від 600 до 900 кілограм спеціальної військової вибухівки. У яхти Andromeda немає крана, щоб безпечно опустити під воду такий обсяг", - наголошується в публікації.
Друга проблема пов'язана із логістикою. Нібито українській "диверсійній команді" навряд чи вдалося б переправити через Польщу та Німеччину стільки вибухівки з армійських резервів і не бути при цьому поміченою спецслужбами чи поліцією, вважають журналісти.
Ще одна нестиковка, на думку авторів, - відсутність на яхті спеціального водолазного обладнання, яке дозволяє закласти вибухівку на 80-метровій глибині. У зв'язку з цим Bild цитує представника Німецького товариства порятунку (DLRG), експерта з підводного плавання Матіаса Гельцля (Mathias Hölzl): "Надзвичайно складно! Тільки для занурення знадобилося б 30 літрів спеціальної газової суміші. На борту мали б бути десятки балонів".
Вибухи на "Північних потоках"
Три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі, що ведуть з Росії до Німеччини, було підірвано наприкінці вересня 2022 року. Жодна з них на той момент не транспортувала газ. "Північний потік" було зупинено Росією незадовго до вибухів, а "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію на тлі вторгнення Росії до України. Одна з ниток ПП-2 вціліла і після інциденту президент РФ Володимир Путін пропонував прокачувати газ, але Німеччина відмовилася. Ніхто не взяв на себе відповідальності за підрив газопроводів. Представники Росії заявляли, що підозрюють у причетності до них США та Великобританію. Україна закиди щодо своєї приченості до диверсій категорично відкидає.