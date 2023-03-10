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Фото: Danish Defence/UPI/Newscom/picture alliance
СуспільствоНімеччина

ЗМІ показали яхту, з якої нібито підірвали "Північні потоки"

Дмитро Вачедін | Ольга Журавльова
2 год. тому

Видання Der Spiegel опублікувало фотографію яхти Andromeda, за допомогою якої могла бути здійснена диверсія на "Північних потоках". Це 15-метрове судно, орендоване на острові Рюген у ФРН.

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Німецьке видання Der Spiegel  у четвер, 9 березня, опублікувало опис і фотографію судна, за допомогою якого могли бути підірвані газопроводи "Північний потік" і "Північний потік-2". За інформацією видання, це 15-метрова яхта Andromeda типу Bavaria Cruiser 50, взята в оренду на німецькому острові Рюген групою невідомих осіб. Раніше медіакомпанії ARD і SWR, а також газета Die Zeit повідомили, що двоє осіб із цієї групи мали українські паспорти.

Опосередковано зв'язок яхти з островом Рюген підтверджується тим, що, за інформацією Der Spiegel, німецькі поліцейські в січні опитували чартерні компанії, зокрема власників Andromeda, хто саме орендував її у вересні. Представники поліції відмовилися коментувати цю інформацію.

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Від влади ФРН вимагають деталей розслідування 

Тим часом комітет Бундестагу з контролю за спецслужбами вимагає від уряду ФРН та Федеральної прокуратури розкрити актуальну інформацію про розслідування вибухів, заявив виданню Tagesspiegel 10 березня голова комітету Константин фон Нотц (Konstantin von Notz).

Політик вважає, за цією диверсією може стояти держава або "псевдодержавне утворення", оскільки "доставити дві тонни вибухівки на потрібне місце в Балтійському морі, занурити їх на глибину і провести кілька контрольованих вибухів" дуже складно. Саме з цієї причини голова парламентського комітету не виключив появу неправдивих або таких, що вводять в оману, доказів.

Спеціальне засідання комітету Бундестагу, присвячене розслідуванню підривів, заплановано на 10 березня.

"Німецький слід" яхти диверсантів

Інформація про те, що яхту для диверсії на "Північних потоках" могли орендувати в Німеччині, з'явилася 7 березня. Як випливає з публікації Die Zeit під заголовком "Сліди ведуть в Україну", яхту нібито орендувала певна компанія з Польщі, що належить двом українцям. Судно вийшло до місця вчинення актів диверсії 6 вересня 2022 року з німецького порту Росток. Там же на нього завантажили необхідний для проведення операції вантаж, заздалегідь доставлений у порт на автомобілі. Під час розслідування з'ясувалося, що наступного дня яхта перебувала в німецькій комуні Вік-ауф-дем-Дарс, а потім - біля данського острова Крістіансьо на північний схід від Борнхольма.

Диверсійна група, за даними видання, складалася з шести осіб: капітана, двох водолазів, двох помічників і лікаря. Для оренди човна і переміщень Європою використовували підроблені паспорти. Хто є замовником диверсії, наразі невідомо.

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Київ відкидає звинувачення у організації диверсій

Київ відкидає причетність влади до підривів  на газопроводах. Міністр оборони  Олексій Резніков після оприлюднення ЗМІ інформації заявляв, що Україна "не має відношення" до вибухів на газопроводах: "Це було б компліментом нашим спецпідрозділам, але це не наша справа", - наголосив міністр.

"Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву", - також прокоментував 7 березня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Як армія Норвегії захищає газогони - "Європа у фокусі"

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Місце витоку газу на "Північному потоці-2"

ЗМІ показали яхту, з якої нібито підірвали "Північні потоки"

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