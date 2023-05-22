Диверсія на "Північних потоках": нові деталі пазла

Слідчі у Німеччині продовжують інтенсивно розслідувати диверсію на газогоні "Північний потік" і, схоже, вийшли на новий слід. Так, принаймні стверджує група журналістів з німецької газети Süddeutsche Zeitung (SZ) та медіакомпаній NDR, WDR, а також шведської газети Zeitung Expressen, данської Berlingske та польського онлайн-видання frontstory.pl. Журналісти паралельно проводять власне розслідування. Новий слід веде до України, але знахідки не дають відповіді на запитання, хто міг стояти за вибухами.

Коло підозрюваних країн: США, Росія, Україна, Польща

Вважається, що мотиви здійснити диверсію на російському газопроводі, який не працював, мали декілька країн або груп країн - як у самої Росії, так і в України, проти якої Росія воює, а також у США та їхніх союзників, наприклад, Польщі. Не варто нагадувати, що досі ніхто не взяв відповідальності за диверсію на "Північних потоках". Але, по суті, є три основні версії того, хто міг стояти за вибухами двох ниток "Північного потоку" та однієї нитки "Північного потоку-2" 26 вересня 2022 на дні Балтійського моря у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Керівництво Росії дотримується першої версії - що за атакою стояли спецслужби США. Про це заявляв, зокрема, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Цю ж версію висунув у лютому 2023 року відомий своїми минулими розслідуваннями американський журналіст Сеймур Херш. Щоправда, Херш посилається на дані лише одного анонімного джерела і, як і російська влада, не навів жодних фактів, які б свідчили на користь його версії. Його твердження наразилися на масивну критику інших розслідувачів.

Дві інші версії - причетність до диверсії Росії та причетність громадян України з нібито якоїсь "проукраїнської" групи. І саме ці версії передусім перевіряють зараз німецькі слідчі із генпрокуратури ФРН, які з жовтня 2022 року розслідують цю справу.

Польсько-український слід: знову яхта "Андромеда"

Гарячий слід, на який вийшло слідство у Німеччині, може привести якщо не до організаторів, то до виконавців диверсії, пишуть журналісти SZ. Ймовірні виконавці могли бути серед пасажирів яхти "Андромеда" - це та сама яхта, яка, як з'ясувало слідство, вийшла з порту німецького міста Росток у Балтійське море у вересні 2022 року та проходила недалеко від місця диверсії. Це не дуже велике - 15,5 метра завдовжки - нешвидке судно, де могли б розміститися до 12 осіб. Проте, на борту було лише шестеро: п'ятеро чоловіків і жінка, які, за свідченнями очевидців, нібито приїхали білою малотоннажною вантажівкою з польськими номерами.

Чому взагалі "Андромеда" потрапила у поле зору слідства: на одному зі столиків у яхті виявили сліди професійно зробленої вибухівки - як кажуть слідчі, "придатної для застосування під водою". Слідчі почали шукати, хто зняв яхту та з'ясували, що це зробила туристична фірма Feeria Lwowa з Варшави. Судячи з висновків журналістів-розслідувачів, Feeria Lwowa належить громадянам України, але фірма підставна: ні сайту, ні офісу, ні співробітників, ні номера телефону, жодного обороту перші чотири роки існування, потім раптом майже три мільйони євро.

Саме перед таким грошовим вливанням компанію перекупила 32-річна громадянка України, яка мешкає в Керчі, змінила ім'я та отримала російський паспорт. Ця жінка на запитання журналістів відповіла, що нічого про компанію, яка їй нібито належить, не знає. Керує Feeria Lwowa з 2021 року інша громадянка України - певна 55-річна блондинка, уточнюють журналісти. У розмові телефоном вона їм факт управління компанією підтвердила, але більше інформації не надала. За відкритими базами даних, цій жінці належать ще кілька фірм у Польщі та Україні. Але німецькі слідчі вважають її просто підставною фігурою.

В одному з німецьких яхтових портів - чи можна було підірвати "Північний потік", використовуючи лише невелику цивільну яхту? Фото: Sean Gallup/Getty Images

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Другий слід: "Штефан Марку" - він же українець у військовій формі?

Журналісти 21 травня повідомили, що слідство у ФРН рухається ще одним слідом, який веде в Україну. Пасажири "Андромеди" показали орендарю яхти свої паспорти - підроблені, переконане слідство. Ім'я в одному з них - "Штефан Марку", нібито громадянин Румунії. Знайти його виявилося складно: людей з таким ім'ям у Румунії дуже багато, але вони або мають алібі, або дані з пред'явленим у Ростоку паспортом не сходяться.

Але журналісти переконані, що знайшли "Штефана", і це нібито 26-річний українець - імовірно, як вони пишуть, військовослужбовець ЗСУ. Щоправда, джерела журналістів розповіли, що він не залишав Україну восени минулого року, проте слідство вважає його ймовірним пасажиром "Андромеди". Крім нього, у розслідуванні фігурує і чоловік родом з Одеси, який міг бути причетним до всієї операції, але як помічник та організатор. Слідству він також відомий, додають журналісти.

Версії і фальшиві версії вибухів на "Північних потоках"

Група журналістів, яка опублікувала своє попереднє розслідування, не приховує від читачів відкриті запитання, нестиковки та помилкові сліди, якими, можливо, рухається слідство прокуратури ФРН та їхнє власне. Чи можна було виконати всю операцію, використовуючи лише одну невелику цивільну яхту, на яку навряд чи могла поміститися необхідна вибухівка? За оцінками експертів, для вибухів на трьох нитках газопроводу знадобилося від тонни до півтори тонни вибухових речовин.

Чи могла (решта) вибухівка чекати на "Андромеду" десь у відкритому морі? Чи хтось із пасажирів був навчений підводним саботажним операціям? Чи не може нарешті подорож "Андромеди" бути одним великим відволікаючим маневром чиїхось спецслужб, а саме Росії? Тим більше, що слідство виходить із того, що без державної участі таку диверсію було б не здійснити.

Версія про причетність Росії до диверсії на "Північних потоках"

Нові деталі, якими поділилася група розслідувачів, не суперечать іншій версії - що за актом саботажу стояла Москва. Журналісти не роблять щодо цього якихось висновків, вони лише нагадуючи базові факти: на час атаки на трубопроводи в цьому районі перебувало багато російських суден, у тому числі військових. Зокрема, незадовго до вибухів до місця події прямували військові судна РФ з обладнанням для встановлення вибухових пристроїв. Про це писав портал новин t-online, провівши розслідування, в якому спирався на інформацію, отриману від джерел у структурах безпеки, а також на відкриті дані. Ці ж дані пізніше поширили слідчі Швеції та Данії, які ведуть своє розслідування. Розпочаті 19 вересня 2022 року великі маневри російського Балтійського флоту могли бути прикриттям для операції - таке припущення t-online раніше підтримало багато інших експертів.

Однак німецькі слідчі вважають "російський" слід радше холодним, ніж гарячим, пише група західних ЗМІ, яка опублікувала останнє розслідування на цю тему. Слідство генпрокуратури ФРН разом із Бундесвером перевірило рух у Балтійському морі, проаналізувало супутникові знімки і після всього цього не побачило доказів участі російських судів у диверсії, пишуть вони. Зрештою, слідчим досі незрозуміло, навіщо Москві могло б знадобитися атакувати власний газопровід, коли достатньо закрутити вентиль.

Те, що "Газпром" внаслідок форс-мажору, яким були вибухи, міг таким чином позбутися багатомільярдних позовів західних партнерів, слідство не враховує або не вважає суттєвим, як і той факт, що підірвані були ті труби, за якими у російської компанії були зобов'язання, - дивним чином остання нитка "Північного потоку-2", яка не була сертифікована у ФРН через російську військову агресію проти України, залишилася недоторканою.

Остання нитка "Північного потоку-2" залишилась недоторканою Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Нарешті, самі слідчі не приховують, що ще влітку західні спецслужби перехопили листування російських спецслужб, в якому йшлося про план закинути певних українців до Швеції для того, щоб ті там зняли яхту й здійснили диверсію на газопроводі. Але цю інформацію не сприйняли всерйоз, пишуть журналісти. І додають: а шкода. Підтверджень того, що Росія могла підкинути слідчим хибний слід, немає, ідеться у заяві генерального прокурора Петера Франка (Peter Frank) у лютому 2023 року.

Слідство у ФРН не хоче скандалу?

Генпрокуратура ФРН не відповіла на запит журналістів про те, чи надсилали слідчі прохання про надання юридичної допомоги до Києва. Але, за даними SZ, цього не відбувалося, вірогідно, з тактичних міркувань: недостатньо довіри до колег у Польщі та в Україні, а також небажання злякати підозрюваних.

Зрештою, журналісти не виключають і спробу виявити політичний такт і не піднімати зайвий скандал. Підозри німецьких слідчих упали на громадян України, яка захищає свою територію від російського вторгнення. Після виходу розслідування у понеділок, 22 травня, у самій генпрокуратурі ФРН не стали коментувати нові журналістські знахідки, пославшись на те, що слідство ще триває, і слідство не може "зробити наразі підкріплені фактами твердження, особливо про державну причетність".