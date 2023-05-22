Вибухи на "Північних потоках": ЗМІ знайшли новий слід

Один із чоловіків, які орендували яхту, що могла бути використана для диверсії на "Північних потоках", живе в Україні, з'ясували розслідувачі німецьких видань NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung.

У справі про вибухи на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" з'явилися нові сліди, що ведуть в Україну, йдеться в журналістському розслідуванні, проведеному німецькими медіакомпаніями NDR і WDR та газетою Süddeutsche Zeitung за участю шведського видання Expressen, польського Frontstory та данського Berlingske. Основні висновки були оприлюднені на сайті німецької новинної передачі Tagesschau ввечері в неділю, 21 травня.

Яхта Andromeda

У центрі уваги журналістів опинилася 15-метрова яхта Andromeda, про можливий зв'язок якої з вибухами на "Північних потоках" німецький телеканал ARD і газета Die Zeit повідомляли в березні. Як писали тоді ці ЗМІ, на борту яхти на початку вересня 2022 року з порту німецького міста Росток у море вийшли п'ятеро чоловіків і одна жінка. Судно взяла в оренду польська фірма, що належала українцям.

Згідно з новою інформацією, отриманою NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung, ця польська фірма є туристичним бюро з офісом у Варшаві, за адресою якого зареєстровані ще понад сотня компаній. Після того як журналісти поспілкувалися на місці з жінкою, яка підтвердила реєстрацію туристичного бюро, але заявила, що не має номера телефону власників, у них склалося враження, що йдеться про підставну фірму. Ця компанія не мала суттєвого обороту протягом років, а в 2020 році на її рахунки надійшло 2,8 мільйона євро. Що стало причиною такого високого доходу, з'ясувати не вдалося.

Жінка, яка значиться головою компанії, мешкає в Києві. Її ім'я спливає у зв'язку з іще двома фірмами. Журналісти вважають, що вона також може бути лише підставною особою. Телефоном жінка підтвердила, що очолює туристичне бюро, однак потім поклала слухавку і більше на дзвінки не відповідала.

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Слід до ЗСУ

Ще один слід, який, за даними журналістів, знайшли німецькі служби безпеки, веде до українських збройних сил.

Як випливає з матеріалу, деякі з осіб, які зняли яхту "Андромеда" і згодом вийшли на ній у море, пред'являли посвідчення особи. Серед документів був румунський паспорт на ім'я "Стефан М.", однак, за даними Федерального відомства у кримінальних справах, людина з таким ім'ям і тією ж датою народження під час здійснення диверсії перебувала в Румунії.

Орендував яхту, за даними німецької влади, чоловік віком близько 25 років, який мешкає в місті на південному сході від Києва, пишуть NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung. Автори вказують, що їм відоме його справжнє ім'я.

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Сумніви щодо "Андромеди"

У березні 2023 року, після появи в німецьких ЗМІ публікацій про можливу причетність яхти "Андромеда" до вибухів на "Північних потоках" і сліду, який веде в Україну, деякі спостерігачі висловили сумніви в правдоподібності цієї версії.

Так, журналісти таблоїда Bild з'ясували, що "Андромеда" занадто мала, щоб використовуватися для такої масштабної диверсії. До того ж, вона не оснащена спеціальним водолазним обладнанням, що дає змогу закласти вибухівку на 80-метровій глибині. "Для проведення трьох вибухів під водою знадобилося би щонайменше від 600 до 900 кілограмів спеціальної військової вибухівки. У яхти Andromeda немає крана, щоби безпечно опустити під воду такий об'єм", - наголошувалося в публікації.

"Слідчі дії, що ведуть від вітрильної яхти до України, - це політична вибухівка. Досі неясно: чи може це справді бути актом помсти за агресивну війну, розв'язану Росією? Чи слідчі йдуть слідами, навмисно прокладеними іншими, - і це так звана "операція під фальшивим прапором"? - ідеться в розслідуванні NDR, WDR і Süddeutsche Zeitung.

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Вибухи на "Північних потоках"

Три з чотирьох ниток газогонів "Північний потік" у Балтійському морі, що ведуть з Росії в Німеччину, були підірвані наприкінці вересня 2022 року. Жодною з них на той момент газ не транспортували. "Північний потік" Росія зупинила незадовго до вибухів, а "Північний потік-2" так і не ввели в експлуатацію на тлі повномасштабної війни Росії проти України.

Одна з ниток "Північного потоку-2" вціліла і після інциденту президент РФ Володимир Путін пропонував прокачувати нею газ, але Німеччина відмовилася.

Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибухи на газопроводах. У Росії заявляли, що підозрюють в причетності до них США та Великобританію.

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