Швеція: Основана версія вибухів на "ПП" - винна держава

Слідчі в Стокгольмі розглядають основною версією вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2" дії групи, що була організована на державному рівні, повідомив шведський прокурор.

Основною версією вибухів на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік - 2" слідство в Швеції розглядає дії групи, яка була організована на державному рівні. Про це заявив у четвер, 6 квітня, прокурор Матс Юнгквіст, який очолює попереднє слідство.

Він не уточнив, яка саме держава є головним підозрюваним. При цьому, за словами Юнгквіста, також досі залишається "теоретично ймовірною " версія, згідно з якою діяла незалежна група, пише агентство Reuters. Водночас, тип вибухівки, використаної під час детонації, виключає "велику частину" можливих підозрюваних, наголосив він.

"Є ціла низка різних даних та повідомлень навколо диверсії на газопроводах. Інцидент, очевидно, став майданчиком для різних спроб впливу", - констатував Юнгквіст. "Ці спекуляції не впливають на попереднє розслідування, яке спирається на факти та інформацію, отриману в результаті аналізу, оглядів місця злочину та співпраці з владою у Швеції та інших країнах", - додав він.

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"Знайти винних може бути складно"

Попереднє розслідування обставин диверсії проводить шведська служба державної безпеки (SÄPO) під керівництвом прокурора національного відділу у справах безпеки прокуратури Швеції.

Слідство встановило, що було скоєно "серйозну диверсію", аналіз вилученого на місці злочину показав наявність залишків вибухових речовин на кількох сторонніх предметах. Йдеться про "серйозну диверсію у міжнародних водах, спрямовану на інфраструктуру, власники якої не пов'язані зі Швецією", констатував Юнгквіст. За його словами, розслідування спрямоване насамперед на те, щоб з'ясувати, "чи не було загрози шведським інтересам чи безпеці, приміром, - чи використовувалася шведська територія для здійснення диверсії". Все вилучене та всі матеріали ретельно вивчаються та аналізуються.

"Зараз ми проводимо низку конкретних слідчих заходів", - уточнив Матс Юнгквіст. "Сподіваємось, що нам вдасться встановити, хто вчинив цей злочин, але можна констатувати, що це, ймовірно, може бути складно з огляду на обставини", - наголосив він, вказавши на складність через низку причин. "Вибухи сталися на глибині 80 метрів на дні Балтійського моря", - додав Юнгквіст.

Вибухи на "Північних потоках"

Наприкінці вересня 2022 року внаслідок пошкоджень на трубопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2" біля острова Борнгольм у Балтійському морі стався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Сейсмологи цих країн тоді зафіксували сильні підводні вибухи.

Після огляду місць пошкоджень правоохоронці Німеччини, Данії та Швеції дійшли висновку, що йдеться не про випадкову аварію, а навмисне пошкодження газопроводів. Шведські слідчі знайшли докази диверсії. Країни проводять окремі розслідування, аби з'ясувати, хто може стояти за нею. На початку березня низка західних ЗМІ написала про те, що підриви на газопроводах організували українці.Українська влада відкидає свою причетність.

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Президент Росії Володимир Путін спершу звинуватив у вибухах "англосаксів", потім назвав США, Польщу та Україну бенефіціарами, а наприкінці жовтня міністерство оборони РФ звинуватило в причетності до вибухів Великобританію.