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ЗМІ: німецькі слідчі вірять в український слід у підриві ПП

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
25 серпня 2023 р.

Слідчі в Німеччині вважають переконливими докази того, що до підриву "Північних потоків" причетні особи, пов'язані з Україною, повідомили німецькі медіа.

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Місце витоку газу після підриву "Північних потоків"
Місце витоку газу після підриву "Північних потоків"Фото: Rune Dyrholm/Armed Forces of Denmark/AP/picture alliance

Слідчі з Німеччини дедалі більше схиляються до версії про те, що до підривів газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" у 2022 році причетні особи зі зв'язками в Україні, повідомили в п'ятницю, 25 серпня, німецькі медіакомпанія ZDF і видання Spiegel з посиланням на джерела в слідчих органах.

Прокуратура Німеччини наразі продовжує розслідування, але, як зазначають журналісти, слідчі вважають переконливими докази, що ведуть до України. При цьому, за даними ЗМІ, переконливих доказів щодо причетності росіян до підриву газогонів наразі не виявили.

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У центрі уваги - яхта Andromeda

У полі зору слідчих органів, як і раніше, знаходиться команда яхти Andromeda, яка ймовірно, використовувалась для підриву газопроводів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на борту яхти на початку вересня 2022 року з порту німецького міста Росток у море вийшли п'ятеро чоловіків і одна жінка. Судно взяла в оренду польська фірма, що належала українцям.

Тепер медіа стверджують, що, за даними слідства, люди, які знаходились на яхті до та після вибухів на газопроводах, перебували на території України. Слідство не виключає, що є відеозаписи з імовірними зловмисниками, зроблені в польському порту Колобжег, де зупинялася Andromeda.

Втім, ще у березні німецьке видання Bild писало про низку сумнівів щодо причетності яхти "Андромеда" до вибухів. По-перше, вона не має крана для того, щоб безпечно опустити в воду обсяги вибухівки, необхідні для диверсії таких масштабів. По-друге, необхідну вибухівку - від 600 до 900 кілограмів - важко було непомітно провезти через Польщу та Німеччину. По-третє, на яхті відсутнє спеціальне водолазне обладнання, яке дозволяє закласти вибухівку на 80-метровій глибині.

У Шольца думають, як реагувати

Як зазначають ZDF і Spiegel, за розслідуванням справи уважно стежить офіс канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz). Вони пишуть, що канцлер уже неодноразово консультувався з радниками щодо того, як поводитись у політичному плані, якщо підтвердиться, що зловмисники - з України.

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