ФРН розповіла ООН про сліди вибухівки на "Північних потоках"

Німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, узятих із яхти, яку, як підозрює слідство, могли використати для підриву газопроводів "Північний потік". Про це повідомило агентство Reuters у вівторок, 11 липня, з посиланням на лист Німеччини до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Німеччина, Швеція та Данія проводять незалежні розслідування вибухів на "Північних потоках". Країни надіслали свої попередні висновки до Радбезу ООН напередодні засідання, зібраного за ініціативою Росії, яка поскаржилась, що її не інформують про перебіг слідства.

"Жодне з розслідувань не завершене, і наразі ще неможливо сказати, коли вони будуть завершені. Характер актів саботажу безпрецедентний, а розслідування складні", - йдеться у спільному листі трьох країн.

Німецьке слідство розслідує оренду підозрілої вітрильної яхти, яка була оформлена таким чином, аби "приховати особу справжнього фрахтувальника". "Є підозри, що дане судно могло бути використане для перевезення вибухових речовин з метою атаки на газогони", - йдеться в листі про розслідування німецької сторони, яка виявила в зразках, узятих із яхти, сліди підводної вибухівки.

"Наразі неможливо достовірно встановити особи злочинців та їхні мотиви, особливо щодо питання про те, чи керувала інцидентом держава або державний діяч", - ідеться в листі.

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Серед людей, які орендували яхту, були українці

Як раніше писали німецькі ЗМІ, слідство вивчає версію, згідно з якою до вибухів могла бути причетна легка яхта "Андромеда". Йдеться про невелике цивільне судно, яке вийшло з німецького порту в місті Росток 6 вересня і, судячи з висновків слідства, було в районі вибухів. Яхта провела в морі загалом близько двох тижнів і за тиждень до вибухів зробила невелику зупинку в Польщі.

При цьому слідство у ФРН, за даними журналістів, упевнене, що екіпаж орендував яхту за фальшивими документами. Щонайменше двоє осіб, пов'язаних з "Андромедою", є громадянами України, пишуть журналісти з посиланням на дані офіційного розслідування.

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