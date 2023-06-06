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США мали план українського нападу на "Північні потоки" - WP

Валерій Сааков
44 хв. тому

Американські спецслужби за кілька місяців до вибухів на підводних газогонах у Балтійському морі знали про детальний план нападу на ці об'єкти, розроблений українськими силами спецоперацій, пише WP.

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США мали детальний план українського нападу на "Північні потоки" - ЗМІ
Наслідки вибухів на "ПП" і "ПП-2"Фото: Danish Defense Ministry/Xinhua/picture alliance

Сполучені Штати мали розвіддані про ретельний український план нападу на газопровід "Північний потік" за три місяці до того, як він був підірваний. Про це повідомилоу вівторок, 6 червня, видання The Washington Post, посилаючись на витік таємної інформації, розміщеної в інтернеті.

Зазначається, що в червні 2022 року ЦРУ дізналося через розвідувальне відомство однієї з європейських країн, що команда українських сил спеціальних операцій у складі шести осіб мала намір підірвати газоводи, що по дну Балтійського моря сполучають Росію й Німеччину.

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Копія доповіді європейської розвідки була поширена на чат-платформі Discord, імовірно, американським військовослужбовцем Джеком Тейшейрою, якому нещодавно було пред'явлено звинувачення у зв'язку з витоком таємних американських документів. Саме видання The Washington Post повідомило, що отримало копію доповіді від одного з друзів Тейшейри в інтернеті.

Сама розвіддоповідь базувалася на інформації, отриманій від особи в Україні, повідомляє Washington Post, додаючи, що в червні минулого року ЦРУ поділилося цим звітом з Німеччиною та іншими європейськими країнами. Конкретні деталі містили кількість оперативників і методи атаки, повідомляє Washington Post. Це означає, що протягом майже року західні союзники мали підстави підозрювати Київ у диверсії.

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Крім того, видання пише, що офіційні особи в багатьох країнах підтвердили, що короткий виклад розвідданих, розміщений на Discord, точно передає те, що неназвана європейська спецслужба повідомила ЦРУ. Washington Post додає, що видання погодилося не розкривати назву європейської країни, від спецслужби якої було отримано відомості, а також деякі аспекти ймовірного плану на прохання урядовців, з огляду на ризики для джерел і операцій.

Водночас агентство Reuters інформує, що поки що не може підтвердити розвіддані, на які посилається Washington Post, зокрема й через те, що ЦРУ досі не відповіло на запит про коментар.

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Як повідомлялося, у вересні 2022 року кілька потужних підводних вибухів сильно пошкодили газопроводи "Північний потік-1" і новозбудований "Північний потік-2", які з'єднують Росію і Німеччину через Балтійське море. Вибухи сталися в економічних зонах Швеції та Данії. Обидві країни заявляють, що вибухи були навмисними, але ще не встановили, хто несе за них відповідальність.

Інцидент розслідують дві названі скандинавські країни, а також Німеччина Вашингтон і НАТО назвали інцидент "актом диверсії".

Москва звинуватила натомість Захід, зокрема Великобританію. Утім, поки що жодна зі сторін не надала доказів того, хто саме скоїв ці атаки, зазначає Reuters.

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