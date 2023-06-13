США відмовляли Україну від підриву "Північних потоків" - ЗМІ

Уряд Сполучених Штатів Америки намагався відмовити Україну від можливого акту диверсії за кілька місяців до підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2". Такий висновок містить оприлюднене в вівторок, 13 червня, дослідження, проведеного низкою європейських ЗМІ, зокрема німецьким виданням Die Zeit , журналом ARD Kontraste, суспільно-правовим мовником SWR, берлінським офісом суспільно-правового телеканалу ARD і нідерландським телеканалом NOS/Nieuwsuur.

Як з'ясували журналісти, американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) в червні 2022 року застерегло українську владу щодо безпекових загроз у разі військової операції проти газопроводів, прокладених дном Балтійського моря.

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Послання, передане ЦРУ Києву, за інформацією кількох обізнаних джерел з кількох країн, звучало так: "Не робіть цього". У самому ЦРУ відмовилися від коментарів на запит видання Die Zeit.

Про підготовку підриву першими дізналися спецслужби Нідерландів

Підставою для американського застереження стало повідомлення конфіденційного джерела з Нідерландів. Повідомляється, що служба військової розвідки Нідерландів у червні надала детальну інформацію про нібито заплановану атаку на "Північний потік-1". Згідно з повідомленням, українські спецпризначенці готувалися до диверсії на газопроводі. Для проведення операції українські військові планували орендувати яхту у країні, що омивається Балтійським морем. Напад мали здійснити до кінця червня.

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Ця інформація, очевидно, надійшла від інформатора в Україні і була передана нідерландцями не тільки ЦРУ, але трохи згодом також кільком європейським державам, включно з Німеччиною - ймовірно, в надії на те, що вдасться запобігти атаці. ЦРУ тоді намагалося провести переговори з Києвом, а точніше, з українською спецслужбою, дізналися журналісти. Утім, в нідерландській спецслужбі так само від коментарів відмовилися.

Атаку провів загін з шести спецпризначенців

Згодом ЦРУ розіслало конфіденційну доповідь, де план нападу на газогони був описаний з додатковими деталями. Згідно з доповіддю, атака на "Північні потоки" була запланована після військових навчань НАТО "Балтопс", які проводили з 5 по 17 червня 2022 року. Шість членів українського підрозділу спецпризначення планували орендувати яхту під чужими іменами і за допомогою водолазного спорядження дістатися трубопроводу "Північний потік", що пролягає на глибині близько 80 метрів на дні Балтійського моря.

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За даними ЗМІ, українські спецпризначенці мали підпорядковуватися безпосередньо головнокомандувачу Збройних сил України, генералу Валерію Залужному, а президент України Володимир Зеленський не був залучений до цієї операції. Так описав зміст доповіді ЦРУ минулого тижня The Washington Post.

ЗМІ не вперше пишуть про причетність України до підриву газогонів

Ще в вересні 2022 року, невдовзі після атак на "Північний потік-1" і "Північний потік-2", видання Der Spiegel і New York Times вперше повідомили про існування червневого застереження від ЦРУ, не згадуючи, однак, про будь-яку ймовірну причетність України.

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Незабаром після вересневих підривів газопроводів нідерландська військова розвідка в іншому конфіденційному звіті, який, очевидно, знову ґрунтувався на розповіді джерела в Україні, назвала Україну країною, з якої було здійснено атаку. Про цей другий звіт вперше повідомили Zeit, Kontraste, SWR і штаб-квартира ARD на початку березня.

Уряд ФРН нічого не коментує

Уряд Німеччини поки не коментує цю ситуацію. Посилаючись на розслідування, що досі триває, а також на проблеми розвідки, у Берліні попросили поставитися з розумінням до того, що федеральний уряд "не може коментувати" це, заявив речник уряду на запит Zeit, Kontraste, SWR і столичного офісу ARD.

Тим часом слідчі Федеральної прокуратури Німеччини вважають, що вже встановили особу українського військового, який міг бути причетний до нападу на газогони, пише Die Zeit.