Шольц: Підрив "Північних потоків" має розглядати суд

Справа про підрив "Північних потоків" має бути передана до суду Німеччини, впевнений канцлер ФРН Олаф Шольц. Він наголосив, що "ніяких знижок" відповідальним за диверсію не буде.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився за проведення у Німеччині судового процесу в справі щодо диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2".

"Ми з'ясуємо, хто це був, наскільки це можливо. І якщо результат нам не сподобається, ми не відмовимося від позову. Тут ніхто не може розраховувати на знижки", - заявив він під час виступу в понеділок, 14 серпня, у своєму виборчому окрузі у Потсдамі.

Шольц додав, що немає жодних доказів того, що за атаками стоять США чи Великобританія. Розслідування німецької генеральної прокуратури ще продовжується.

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Німецькі ЗМІ пов'язали диверсію з Україною

Раніше німецькі ЗМІ писали, що слідство вивчає версію, за якою до вибухів могла бути причетна легка яхта "Андромеда". Йдеться про невелике цивільне судно, яке вийшло з німецького порту в місті Росток 6 вересня. Судячи з висновків слідства, яхта була й у районі вибухів. Вона провела у морі близько двох тижнів і за тиждень до вибухів зробила невелику зупинку в Польщі.

При цьому слідство у ФРН, за даними журналістів, упевнене, що екіпаж орендував яхту за фальшивими документами. Щонайменше дві особи, пов'язані з "Андромедою", є громадянами України, писали ЗМІ з посиланням на дані офіційного розслідування.

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