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Шольц: Підрив "Північних потоків" має розглядати суд

Ліза Ламбрехт | Роман Губа
1 год. тому

Справа про підрив "Північних потоків" має бути передана до суду Німеччини, впевнений канцлер ФРН Олаф Шольц. Він наголосив, що "ніяких знижок" відповідальним за диверсію не буде.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц
Канцлер Німеччини Олаф ШольцФото: Bernd von Jutrczenka/POOL/AFP/Getty Images

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився за проведення у Німеччині судового процесу в справі щодо диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2".

"Ми з'ясуємо, хто це був, наскільки це можливо. І якщо результат нам не сподобається, ми не відмовимося від позову. Тут ніхто не може розраховувати на знижки", - заявив він під час виступу в понеділок, 14 серпня, у своєму виборчому окрузі у Потсдамі.

Шольц додав, що немає жодних доказів того, що за атаками стоять США чи Великобританія. Розслідування німецької генеральної прокуратури ще продовжується.

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Німецькі ЗМІ пов'язали диверсію з Україною

Раніше німецькі ЗМІ писали, що слідство вивчає версію, за якою до вибухів могла бути причетна легка яхта "Андромеда". Йдеться про невелике цивільне судно, яке вийшло з німецького порту в місті Росток 6 вересня. Судячи з висновків слідства, яхта була й у районі вибухів. Вона провела у морі близько двох тижнів і за тиждень до вибухів зробила невелику зупинку в Польщі.

При цьому слідство у ФРН, за даними журналістів, упевнене, що екіпаж орендував яхту за фальшивими документами. Щонайменше дві особи, пов'язані з "Андромедою", є громадянами України, писали ЗМІ з посиланням на дані офіційного розслідування.

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