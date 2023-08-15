Шольц: Підрив "Північних потоків" має розглядати суд
Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловився за проведення у Німеччині судового процесу в справі щодо диверсії на газопроводах "Північний потік" і "Північний потік-2".
"Ми з'ясуємо, хто це був, наскільки це можливо. І якщо результат нам не сподобається, ми не відмовимося від позову. Тут ніхто не може розраховувати на знижки", - заявив він під час виступу в понеділок, 14 серпня, у своєму виборчому окрузі у Потсдамі.
Шольц додав, що немає жодних доказів того, що за атаками стоять США чи Великобританія. Розслідування німецької генеральної прокуратури ще продовжується.
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Німецькі ЗМІ пов'язали диверсію з Україною
Раніше німецькі ЗМІ писали, що слідство вивчає версію, за якою до вибухів могла бути причетна легка яхта "Андромеда". Йдеться про невелике цивільне судно, яке вийшло з німецького порту в місті Росток 6 вересня. Судячи з висновків слідства, яхта була й у районі вибухів. Вона провела у морі близько двох тижнів і за тиждень до вибухів зробила невелику зупинку в Польщі.
При цьому слідство у ФРН, за даними журналістів, упевнене, що екіпаж орендував яхту за фальшивими документами. Щонайменше дві особи, пов'язані з "Андромедою", є громадянами України, писали ЗМІ з посиланням на дані офіційного розслідування.
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