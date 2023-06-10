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КонфліктиНімеччина

Вибухи на ПП: слідчі у ФРН вивчають польський слід

Роман Губа
53 хв. тому

Диверсанти, можливо, використовували Польщу як базу для атаки на "Північні потоки". На це вказують дані з яхти Andromeda, яку, ймовірно, використовували зловмисники.

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На місці вибуху ПП у Балтійському морі
На місці вибуху ПП у Балтійському моріФото: Handout/Airbus DS 2022/AFP

Німецькі фахівці, які розслідують вибухи на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2" у Балтійському морі, відпрацьовують польський слід. Є докази, що свідчать про те, що ймовірні диверсанти могли використовувати Польщу як базу для проведення атаки, повідомила американська газета The Wall Street Journal (WSJ) у суботу, 10 червня.

Видання посилається на результати аналізу даних з яхти Andromeda, яка, ймовірно, використовувалася для здійснення підриву газопроводів. Слідчі повністю реконструювали двотижневий маршрут яхти на підставі даних з її радіо- та навігаційного обладнання, знімків із супутників та мобільних телефонів та електронного листування.

Вивчення курсу яхти та проби ДНК

В результаті вони з'ясували, що яхта відхилилася від курсу, щоб зайти до польських вод. Слідчі також намагаються підтвердити, що деякі взяті з яхти проби ДНК належать "щонайменше одному українському солдату". Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (BKA) та канцелярія прем'єр-міністра Польщі поки що не відреагували на прохання прокоментувати цю інформацію.

Декілька днів тому газета The Washington Post повідомила, що США дізналися про плани України атакувати "Північні потоки" ще за три місяці до нападу. Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це заявив, що його країна не має жодного стосунку до підриву газопроводів.

Витоки з "Північного потоку" - диверсія на користь Росії?

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