 ″Газпром″ призупинить постачання газу ″Північним потоком″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2022

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Новини

"Газпром" призупинить постачання газу "Північним потоком"

У російському концерні "Газпром" повідомили, що через технічне обслуговування газоперекачувального агрегату призупинять постачання газу через "Північний потік" на три дні.

Компресорна станція Портова

Компресорна станція "Портова"

Російський концерн "Газпром" призупинить постачання газу "Північним потоком" на три дні, з 31 серпня до 2 вересня. Про це компанія повідомила у п'ятницю, 19 серпня.

"Газпром" пояснив цей крок необхідністю провести технічне обслуговування газоперекачувального агрегату Trent 60 на компресорній станції "Портова", що відповідає за прокачування сировини трубопроводом. Trent 60 наразі є єдиним робочим агрегатом, зазначили в компанії.

Роботи пройдуть разом із фахівцями фірми Siemens, додала російська сторона. Після технічного обслуговування постачання газу відновиться в обсязі 33 мільйони кубометрів на добу, запевнив "Газпром". Це на рівні 20 відсотків від пропускної потужності газогону.

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Росія досі не забрала з Німеччини турбіну для "Північного потоку"

Тим часом Росія досі не забрала з Німеччини турбіну Siemens для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді і з середини липня знаходиться у ФРН. За словами представника компанії Siemens Energy, Москва продовжує "чіплятися до документів" та "висувати безглузді вимоги". Турбіну мають переправити до РФ на вантажівці, тому посилання на нинішній низький рівень води в річках ФРН, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, зазначив представник німецької компанії.

У червні ланки "Північного потоку" зупиняли на 10 діб.

У червні "Газпром" різко скоротив прокачування газу трубопроводом "Північний потік". У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві ланки газогону зупинили через планову профілактику. У Німеччині, яка отримує основний обсяг російського газу через "Північний потік", вважають причиною для скорочення поставок політичні мотиви, зокрема війну, яку Росія розв'язала проти України. 

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