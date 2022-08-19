Російський концерн "Газпром" призупинить постачання газу "Північним потоком" на три дні, з 31 серпня до 2 вересня. Про це компанія повідомила у п'ятницю, 19 серпня.

"Газпром" пояснив цей крок необхідністю провести технічне обслуговування газоперекачувального агрегату Trent 60 на компресорній станції "Портова", що відповідає за прокачування сировини трубопроводом. Trent 60 наразі є єдиним робочим агрегатом, зазначили в компанії.

Роботи пройдуть разом із фахівцями фірми Siemens, додала російська сторона. Після технічного обслуговування постачання газу відновиться в обсязі 33 мільйони кубометрів на добу, запевнив "Газпром". Це на рівні 20 відсотків від пропускної потужності газогону.

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Росія досі не забрала з Німеччини турбіну для "Північного потоку"

Тим часом Росія досі не забрала з Німеччини турбіну Siemens для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді і з середини липня знаходиться у ФРН. За словами представника компанії Siemens Energy, Москва продовжує "чіплятися до документів" та "висувати безглузді вимоги". Турбіну мають переправити до РФ на вантажівці, тому посилання на нинішній низький рівень води в річках ФРН, що перешкоджає постачанню обладнання річковим транспортом, не відіграють жодної ролі, зазначив представник німецької компанії.

У червні ланки "Північного потоку" зупиняли на 10 діб.

У червні "Газпром" різко скоротив прокачування газу трубопроводом "Північний потік". У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві ланки газогону зупинили через планову профілактику. У Німеччині, яка отримує основний обсяг російського газу через "Північний потік", вважають причиною для скорочення поставок політичні мотиви, зокрема війну, яку Росія розв'язала проти України.