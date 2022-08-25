Канада поверне п'ять турбін для "Північного потоку"

Попри відмову "Газпрому" приймати турбіну Siemens, Канада планує повернути ФРН турбіни, що залишилися. "Це саме те, про що нас попросила Німеччина", - заявила міністерка закордонних справ Канади.

Канада планує повернути п'ять турбін для газогону "Північний потік-1" попри те, що російський монополіст "Газпром" відмовився прийняти одну турбіну Siemens, яку раніше повернули Німеччині. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Це саме те, про що нас попросила Німеччина", - наголосила вона в інтерв'ю CBC 24 серпня.

У липні влада Канади дала дозвіл на відправлення турбіни для "Північного потоку", яка проходила технічне обслуговування в Монреалі, до Німеччини для подальшої передачі "Газпрому". Це викликало протест з боку України. Однак російська державна компанія відмовилася її прийняти, пославшись на технічні проблеми.

Канада вважає, що Кремль скористався її початковою відмовою повернути турбіну, щоби перекласти провину за брак енергії в Європі на санкції проти Росії. "Канада не хоче давати жодного приводу (президенту РФ Володимиру. - Ред.) Путіну, щоб він міг використати як зброю потік енергії до Європи", - наголосила Жолі.

Росія скорочує постачання газу під надуманими приводами

У червні "Газпром" скоротив постачання газу "Північним потоком", пославшись на відсутність турбіни, яка разом з іншим обладнанням створює тиск для прокачування палива. Ця турбіна в червні була відремонтована в Канаді та з середини липня в опечатаному стані перебуває в Німеччині, чекаючи на відправлення до РФ. Представники Європейського Союзу, Німеччини та компанії-виробника турбіни Siemens Energy неодноразово заявляли, що Росія безпідставно відмовляється забирати турбіну і використовує надумані приводи для скорочення обсягу постачання газу, порушуючи контракт.

11 липня Росія припинила постачання газу "Північним потоком" до Німеччини на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня "Газпром" відновив постачання до ФРН, але лише на 40 відсотків від проєктної потужності. Наприкінці липня поставки газу "Північним потоком" знизили до 20 відсотків від потужності.

Нещодавно "Газпром" заявив, що знову призупинить постачання газу "Північним потоком" на три дні - з 31 серпня до 2 вересня. В російській компанії запевняють, що після технічного обслуговування постачання газу відновиться в обсязі 33 мільйони кубометрів на добу, що становить 20 відсотків від пропускної потужності газогону.