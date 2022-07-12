Повернення РФ газової турбіни: МЗС України викликало представника Канади

Українське міністерство закордонних справ викликало 11 липня тимчасового повіреного в справах Канади в Україні через рішення канадського уряду передати Німеччині відремонтовану компанією Siemens Energy Canda турбіну російського газопроводу "Північний потік". Канадську сторону закликали переглянути це рішення.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 11 липня назвав його "абсолютно неприйнятним винятком із санкційного режиму проти Росії". "Рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості. Така їхня логіка. І якраз тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найбільш гострий момент постачання газу в Європу", - зазначив він.

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Берлін і ЄК: Повернення турбіни не порушує санкції проти РФ

Натомість у Берліні заявили, що повернення турбіни не підпадає під санкції Європейського Союзу, адже вони не поширюються на постачання газу. Протест із боку Києва в німецькому уряді взяли до уваги, зазначила його речниця.

У Європейській комісії також наголосили на тому, що даний крок не порушує санкцій Євросоюзу. "Режим санкцій ЄС не торкається обладнання чи технологій для транспортування природного газу", - зазначив представник ЄК Тім Макфі.

У США також заявили про підтримку рішення Канади. "У короткостроковій перспективі турбіна надасть змогу Німеччині й іншим європейським країнам поповнити їхні запаси газу, підвищивши їхню енергетичну безпеку та стійкість та протидіючи зусиллям Росії перетворити енергію на зброю", - зазначив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Суперечка щодо турбіни для "Північного потоку"

Російська державна корпорація "Газпром" у середині червня скоротила об'єми постачань газу "Північним потоком" на понад 40 відсотків, пояснивши це нестачею комплектуючих для ремонтних робіт на компресорній станції, які не поставив німецький концерн Siemens. У концерні повідомили, що не можуть повернути турбіну для "Північного потоку" з ремонту в Канаді через санкції, запроваджені канадською владою проти Москви. Пізніше Канада заявила, що зробить виняток із санкцій та поверне турбіни Німеччині. Зниження навантаженості газогону на 40 відсотків вже призвело до чергового значного зростання цін на газ у Німеччині.

11 липня Росія на 10 днів припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини для проведення технічного обслуговування газогону. Однак у ФРН побоюються, що на тлі війни РФ проти України та санкцій щодо Москви відновлення газопостачання не станеться.

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