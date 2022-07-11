Росія на 10 днів припинила поставки газу "Північним потоком" до Німеччини

Поставки газу з Росії до Німеччини газопроводом "Північний потік" у понеділок, 11 липня, було припинено на 10 днів. Про це повідомляється на сайті оператора газогону Nord Stream AG. Він пояснює цю зупинку проведенням планово-технічного обслуговування.

Подачу газу мають поновити 21 липня. Однак офіційні представники Німеччини неодноразово висловлювати занепокоєння, що постачання газу "Північним потоком" не відновиться і після завершення технічного обслуговування з огляду на війну Росії проти України та санкції, запроваджені проти Москви.

Скорочення об'ємів газопостачання "Північним потоком"

Російська державна корпорація "Газпром" ще в середині червня скоротила об'єми постачань газу "Північним потоком" на понад 40 відсотків - зі 167 ​​до 100 мільйонів кубометрів на добу.

"Газпром" пояснив це нестачею комплектуючих для ремонтних робіт на компресорній станції, які не поставив німецький концерн Siemens. У концерні натомість повідомили, що не можуть повернути турбіну для "Північного потоку" з ремонту в Канаді через санкції, запроваджені канадською владою проти Москви.

Пізніше Канада заявила, що зробить виняток із санкцій та поверне турбіни Німеччині. Офіційний Київ розкритикував такий крок, назвавши його "підлаштуванням санкційного режиму під забаганки Росії".

Зниження навантаженості газогону на 40 відсотків вже призвело до чергового значного зростання цін на газ у Німеччині.

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У Німеччині побоюються повної зупинки постачання російського газу

У політичних колах Німеччини ширяться побоювання, що Москва не відновлюватиме постачання газу "Північним потоком" після завершення планових робіт.

"Сьогодні ми змушені констатувати: Росія використовує енергію як зброю. Адже ніхто не вірить у те, що Росія скорочує свої поставки газу виключно з технічних причин", - заявив 6 липня канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Подібну заяву зробив і віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck). Він зазначив, що не дуже здивується, якщо в Росії у ході десятиденних профілактичних робіт виявлять якусь маленьку несправну деталь і потім скажуть, що не можуть відновити газопостачання.

1200-кілометровий газогін "Північний потік", який проходить дном Балтійського моря, є найважливішою магістраллю для постачання природного газу до Німеччини.

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