Уряд ФРН радить фірмам запастися генераторами аварійного живлення

На тлі побоювань, пов'язаних із можливим браком газу, уряд Німеччини рекомендував підприємствам придбати генератори аварійного живлення. Про це в суботу, 2 липня, написало видання Bild із посиланням на відповідь статс-секретаря при міністерстві економіки та захисту клімату Патрік Ґрайхен (Patrick Graichen) на запит депутата Бундестагу від Християнсько-соціального союзу (ХСС) Штефана Пільзінґера (Stephan Pilsinger).

"Обладнання генераторами аварійного живлення рекомендується, перш за все, підприємствам, що входять до критичної інфраструктури", - цитує газета відповідь Ґрайхена. Мета подібної рекомендації - уникнути "ланцюжка відключень" у разі кризової ситуації.

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Зазначається, що у разі нестачі газу чи електроенергії в Німеччині за їхній розподіл відповідатиме Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) у тісній координації з операторами мереж. За словами Ґрайхена, генератори повинні мати можливість забезпечити подачу енергії протягом 72 годин.

Заклик економити електроенергію

Тим часом Пільзінґер розкритикував рекомендацію уряду щодо закупівлі генераторів аварійного живлення, назвавши її "розпискою боржника у власній неспроможності".

Раніше цього ж дня у виданнях Funke Mediengruppe було опубліковано інтерв'ю глави Федерального агентства мереж Клауса Мюллера (Klaus Müller) з адресованим мешканцям Німеччини закликом економити електроенергію.

З 11 по 21 липня компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для "планових профілактичних робіт", нагадав Мюллер. Питання в тому, чи ці роботи не перетворяться на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів", додав він.