Уряд ФРН радить фірмам запастися генераторами аварійного живлення

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Генератори аварійного живлення допоможуть уникнути "ланцюжка відключень", якщо через брак газу в країні виникне критична ситуація, зазначає статс-секретар при мінекономіки Патрік Ґрайхен.
На тлі побоювань, пов'язаних із можливим браком газу, уряд Німеччини рекомендував підприємствам придбати генератори аварійного живлення. Про це в суботу, 2 липня, написало видання Bild із посиланням на відповідь статс-секретаря при міністерстві економіки та захисту клімату Патрік Ґрайхен (Patrick Graichen) на запит депутата Бундестагу від Християнсько-соціального союзу (ХСС) Штефана Пільзінґера (Stephan Pilsinger).
"Обладнання генераторами аварійного живлення рекомендується, перш за все, підприємствам, що входять до критичної інфраструктури", - цитує газета відповідь Ґрайхена. Мета подібної рекомендації - уникнути "ланцюжка відключень" у разі кризової ситуації.
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Зазначається, що у разі нестачі газу чи електроенергії в Німеччині за їхній розподіл відповідатиме Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) у тісній координації з операторами мереж. За словами Ґрайхена, генератори повинні мати можливість забезпечити подачу енергії протягом 72 годин.
Тим часом Пільзінґер розкритикував рекомендацію уряду щодо закупівлі генераторів аварійного живлення, назвавши її "розпискою боржника у власній неспроможності".
Раніше цього ж дня у виданнях Funke Mediengruppe було опубліковано інтерв'ю глави Федерального агентства мереж Клауса Мюллера (Klaus Müller) з адресованим мешканцям Німеччини закликом економити електроенергію.
З 11 по 21 липня компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для "планових профілактичних робіт", нагадав Мюллер. Питання в тому, чи ці роботи не перетворяться на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів", додав він.